Политика

Алексей Севастьянов: Первый этап муниципальной реформы можно считать завершенным

Первый этап муниципальной реформы в Псковской области можно считать завершенным. Осталось 11 районов, не охваченных реформой, их преобразование - это вопрос ближайшего времени, сообщил председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов Алексей Севастьянов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Первый этап муниципальной реформы мы можем считать завершенным. Осталось 11 районов, не охваченных реформой, но их преобразование - это вопрос ближайшего времени. Мы стараемся учитывать все ошибки, но прошло еще не так много времени. Хотелось бы получить больший цикл во временном отношении, чтобы увидеть, как эта реформа работает не только в отдельно взятом муниципальном округе, а как она работает уже в большем количестве округов, и каково между собой их взаимодействие. Какие проблемы точечного характера, и есть ли общие проблемы. Это вопрос анализа, вопрос работы. Также вопрос работы депутатов на районном уровне, ведь это их полномочия», – уточнил Алексей Севастьянов.

Напомним, старт процессу преобразования районов в муниципальные округа был дан в Псковской области в прошлом году. Тогда по итогам изменений на карте региона появились Печорский, Стругокрасненский, Пыталовский, Новоржевский, Красногородский, Локнянский, Опочецкий и Невельский муниципальные округа. В 2024 году по пути первопроходцев пошли в Бежаницком, Дновском, Плюсском, Порховском и Усвятском районах.

По замыслу инициаторов реформы, она позволит создать более эффективную модель управления и использовать все возможности на благо жителей городов и поселков. У органов местного самоуправления должно стать больше возможностей для развития территорий, привлечения дополнительных финансовых средств в муниципалитеты, специалисты на местах смогут сосредоточиться на работе с населением.

Круглый стол «Муниципальная реформа в действии» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) проходит по инициативе Псковского областного Собрания депутатов.