Политика

Игорь Дитрих: Опасения времен начала муниципальной реформы не подтвердились

Ни одно из опасений времен начала муниципальной реформы не подтвердилось. Об этом председатель комитета по труду и социальной политике Псковского областного Собрания депутатов, заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Игорь Дитрих заявил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«У меня в округе четыре района. Три из них уже преобразовались в округ, четвертый в процессе. В результате муниципальной реформы где-то сменились главы, где-то остались те же, которые были. Люди, которые работали в волостях, в подавляющем большинстве случаев остались работать при администрации муниципального округа. Из опасений, которые высказывала оппозиция в начале реформы, ни одно не подтвердилось», - сказал Игорь Дитрих.

Председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов Алексей Севастьянов напомнил, что ранее оппозиция пугала жителей районов возможными негативными последствиями преобразований, однако эти прогнозы не оправдались.

Напомним, старт процессу преобразования районов в муниципальные округа был дан в Псковской области в прошлом году. Тогда по итогам изменений на карте региона появились Печорский, Стругокрасненский, Пыталовский, Новоржевский, Красногородский, Локнянский, Опочецкий и Невельский муниципальные округа. В 2024 году по пути первопроходцев пошли в Бежаницком, Дновском, Плюсском, Порховском и Усвятском районах.

По замыслу инициаторов реформы, она позволит создать более эффективную модель управления и использовать все возможности на благо жителей городов и поселков. У органов местного самоуправления должно стать больше возможностей для развития территорий, привлечения дополнительных финансовых средств в муниципалитеты, специалисты на местах смогут сосредоточиться на работе с населением.

Круглый стол «Муниципальная реформа в действии» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) проходит по инициативе Псковского областного Собрания депутатов.