Политика

Иван Белугин: Наша главная задача, чтобы люди не заметили переход от района к округу

Главная задача власти в рамках муниципальной реформы состоит в том, чтобы люди не заметили бесшовный переход от района к округу. Об этом глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Есть политика и политиканство, а есть вопросы на земле. Мы в муниципалитетах работаем ради повышения качества жизни людей. Мы сейчас реформу обсуждаем. По сути, это наша главная задача: чтобы люди не заметили этот бесшовный переход от района к округу. Полномочия, которые мы исполняем, должны предоставляться людям, которые живут у нас в деревнях, поселках, городах, как это было и до реформы», — сказал Иван Белугин.

Он отметил, что муниципальная реформа также касается большого числа муниципальных служащих, многие из которых после реформы остались работать в администрациях муниципальных округов.

Напомним, старт процессу преобразования районов в муниципальные округа был дан в Псковской области в прошлом году. Тогда по итогам изменений на карте региона появились Печорский, Стругокрасненский, Пыталовский, Новоржевский, Красногородский, Локнянский, Опочецкий и Невельский муниципальные округа. В 2024 году по пути первопроходцев пошли в Бежаницком, Дновском, Плюсском, Порховском и Усвятском районах.

По замыслу инициаторов реформы, она позволит создать более эффективную модель управления и использовать все возможности на благо жителей городов и поселков. У органов местного самоуправления должно стать больше возможностей для развития территорий, привлечения дополнительных финансовых средств в муниципалитеты, специалисты на местах смогут сосредоточиться на работе с населением.

Круглый стол «Муниципальная реформа в действии» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) проходит по инициативе Псковского областного Собрания депутатов.