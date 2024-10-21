Политика

Экс-глава волости: Муниципальная реформа помогает реализовывать необходимые для развития программы

Муниципальная реформа помогает небогатым муниципалитетам реализовывать необходимые для развития программы. Об этом глава ТО «Глубоковское», экс-руководитель сельского поселения «Глубоковская волость» Леонид Луцышин сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Каждая реформа приносит свои плоды. Я начал работать в нулевых, когда самоуправления практически не было. Мы вводили систему волостей, нас пытались учить датчане», — поделился Леонид Луцышин.

Он отметил, что с 2000-х годов на территории сельских поселений многое было создано на уровне местного самоуправления. Появились сельские дороги, водоснабжение, освещение, благоустройство территории, ТОСы.

«Жители знают, куда обратиться и с любыми вопросами. Реформа помогает тем муниципалитетам, которые еле сводили концы с концами, которым просто не хватало бюджета на реализацию тех или иных программ. Им стало гораздо проще, потому что бюджет стал распределяться по потребности», – добавил Леонид Луцышин.

Напомним, старт процессу преобразования районов в муниципальные округа был дан в Псковской области в прошлом году. Тогда по итогам изменений на карте региона появились Печорский, Стругокрасненский, Пыталовский, Новоржевский, Красногородский, Локнянский, Опочецкий и Невельский муниципальные округа. В 2024 году по пути первопроходцев пошли в Бежаницком, Дновском, Плюсском, Порховском и Усвятском районах.

По замыслу инициаторов реформы, она позволит создать более эффективную модель управления и использовать все возможности на благо жителей городов и поселков. У органов местного самоуправления должно стать больше возможностей для развития территорий, привлечения дополнительных финансовых средств в муниципалитеты, специалисты на местах смогут сосредоточиться на работе с населением.

Круглый стол «Муниципальная реформа в действии» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) проходит по инициативе Псковского областного Собрания депутатов.