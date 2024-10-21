Политика

Андрей Маковский: Муниципальная реформа — это огромный плюс для людей и бюджета

Муниципальная реформа — это огромный плюс для людей, бюджета и чиновников. Такое мнение заместитель председателя комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов Андрей Маковский высказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«У каждой реформы есть свои плюсы и свои минусы. Раньше в районах существовала чехарда между ответственностью главы района и главы волости, каждый скидывал все друг на друга. Если, допустим, вопрос необходимо решить в доме, который находится на приграничной территории, — это целая история, чтобы найти, кому эта земля принадлежит», — поделился Андрей Маковский.

Он уточнил, что переход на более простую модель организации МСУ — это огромный плюс для людей, бюджета и чиновников с точки зрения систематизации управленческих процессов.

«С точки зрения ответственности мы знаем, что теперь есть порядок, потому что глава округа несет все тяжбы муниципальной службы по-максимуму», – заметил Андрей Маковский.

Напомним, старт процессу преобразования районов в муниципальные округа был дан в Псковской области в прошлом году. Тогда по итогам изменений на карте региона появились Печорский, Стругокрасненский, Пыталовский, Новоржевский, Красногородский, Локнянский, Опочецкий и Невельский муниципальные округа. В 2024 году по пути первопроходцев пошли в Бежаницком, Дновском, Плюсском, Порховском и Усвятском районах.

По замыслу инициаторов реформы, она позволит создать более эффективную модель управления и использовать все возможности на благо жителей городов и поселков. У органов местного самоуправления должно стать больше возможностей для развития территорий, привлечения дополнительных финансовых средств в муниципалитеты, специалисты на местах смогут сосредоточиться на работе с населением.

Круглый стол «Муниципальная реформа в действии» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) прошел по инициативе Псковского областного Собрания депутатов.