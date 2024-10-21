Политика

Муниципальная реформа помогает нам из Лебедя, Рака и Щуки стать запряженной русской тройкой – Игорь Дитрих

Муниципальная реформа помогает определить единое направление развития Псковской области. Об этом заместитель председателя областного Собрания, глава комитета по труду и социальной политике Игорь Дитрих сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Муниципальная реформа помогает всему нашему обществу превратиться из Лебедя, Рака и Щуки, которые тянут одну телегу в разные стороны, все-таки в запряженную русскую тройку, которая во главе с лидирующим и с опорой на двух самых сильных тянет все в одну сторону», – сказал Игорь Дитрих.

Напомним, старт процессу преобразования районов в муниципальные округа был дан в Псковской области в прошлом году. Тогда по итогам изменений на карте региона появились Печорский, Стругокрасненский, Пыталовский, Новоржевский, Красногородский, Локнянский, Опочецкий и Невельский муниципальные округа. В 2024 году по пути первопроходцев пошли в Бежаницком, Дновском, Плюсском, Порховском и Усвятском районах.

По замыслу инициаторов реформы, она позволит создать более эффективную модель управления и использовать все возможности на благо жителей городов и поселков. У органов местного самоуправления должно стать больше возможностей для развития территорий, привлечения дополнительных финансовых средств в муниципалитеты, специалисты на местах смогут сосредоточиться на работе с населением.

Круглый стол «Муниципальная реформа в действии» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) прошел по инициативе Псковского областного Собрания депутатов.