Политика

Елена Тимашова: Первым восьми муниципальным округам было сложнее всего

Первым восьми муниципальным округам было сложнее всего пройти через процесс преобразования. Об этом начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области Елена Тимашова сообщила в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Сложнее всего было первым восьми районам, которые прошли через процесс преобразования. Они шли непонятно, у них были примеры только соседнего региона. На самом деле, мы от новгородцев взяли немного. У нас есть свои особенности, своя территориальная специфика. Мы не стали копировать новгородский опыт. Первые округа сталкивались с проблемами организации, несовершенствами федерального и регионального законодательства. Мы в оперативном порядке все эти несовершенства закрывали. Следующим муниципальным округам уже проще», – сказала Елена Тимашова.

Напомним, старт процессу преобразования районов в муниципальные округа был дан в Псковской области в прошлом году. Тогда по итогам изменений на карте региона появились Печорский, Стругокрасненский, Пыталовский, Новоржевский, Красногородский, Локнянский, Опочецкий и Невельский муниципальные округа. В 2024 году по пути первопроходцев пошли в Бежаницком, Дновском, Плюсском, Порховском и Усвятском районах.

По замыслу инициаторов реформы, она позволит создать более эффективную модель управления и использовать все возможности на благо жителей городов и поселков. У органов местного самоуправления должно стать больше возможностей для развития территорий, привлечения дополнительных финансовых средств в муниципалитеты, специалисты на местах смогут сосредоточиться на работе с населением.

Круглый стол «Муниципальная реформа в действии» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) прошел по инициативе Псковского областного Собрания депутатов.