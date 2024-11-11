«Гонки по вертикали»: обком звонит в колокол, «канонизация» Жириновского и потеря депутатского кресла. ВИДЕО

Начинается видеотрансляция программы «Беседка» об изменениях после муниципальной реформы

Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 12 ноября

В Пскове 44% родителей поддержали бы запрет соцсетей для подростков до 16 лет – опрос