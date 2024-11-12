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«Гонки по вертикали»: обком звонит в колокол, «канонизация» Жириновского и потеря депутатского кресла

12.11.2024 17:48|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Свое мнение высказывает автор программы, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

 

Центральные темы выпуска.

Новый человек для «Новых людей». Радость псковских партийцев от присланного им в помощь москвича Арсения Чжана не имеет границ. Но это не точно.
Откроют ли в Пскове памятник Жириновскому и назовут ли его именем улицу? Указ президента Владимира Путина и светская «канонизация» покойного вождя ЛДПР как дополнительный шанс для партии и ее псковского отделения во главе с Антоном Минаковым.
Обком звонит в колокол. В областном отделении КПРФ обостряется борьба перед очередными выборами первого секретаря организации — сохранит ли Петр Алексеенко свой пост и какой будет позиция ЦК компартии?

Как вы наверняка поняли из анонса, практически вся программа сегодня будет посвящена делам партийным. Но не спешите морщиться, памятуя о том, что обычно там - в партийных рядах - скукотища и застой. Напротив, сейчас мы наблюдаем в региональных отделениях партий непривычное оживление и перемены. То ли проводят работу над ошибками после неудачных сентябрьских выборов и уже готовятся к новым электоральным испытаниям, то ли еще по какой причине – только пошла движуха. И появились новые люди — причем и в буквальном, и в плане партийного бренда. Как мы уже говорили в одном из предыдущих выпусков, на помощь псковским «Новым людям» из Москвы прислан партийный активист Арсений Чжан. На минувшей неделе состоялась его встреча с обоими руководителями реготделения — секретарем Игорем Романовым и депутатом областного Собрания Андреем Маковским, два года занимавшего пост председателя организации. Также во встрече участвовали партийный координатор по Северо-Западу и еще некий сторонник партии. По итогам первого разговора, как водится, заявлено громадье планов – от инвестиций в деятельность регионального отделения в Пскове до активизации работы в Великих Луках. Всё это конечно прекрасно и очень интересно, но вызывает вопросы, как там «новолюди» будут сосуществовать. Собственно, и в тандеме в составе Романова и Маковского не все было гладко, а теперь конфигурация становится более сложной — возникает треугольник. И кто там будет главный рулевой – пока непонятно.

Андрей Маковский, депутат Псковского областного Собрания от партии «Новые люди»: По поводу, кто у нас главный – я думаю, это покажет время. Будет интересная модель – и я для себя ставлю задачу, чтобы это была модель была эффективная и дружественная, чтобы интересы всех учитывались.

Свежо предание, но... надо напомнить, что такие сложные модели - вообще-то не в традициях псковской региональной политики. Да и не только псковской. Не уживаются несколько лидеров - всегда должен быть один. А тут пока не понятно, кто будет рулить. Поэтому на тройственный союз смотрим скептически, хотя конечно и отмечаем публично демонстрируемую некоторыми псковскими партийцами беспредельную радость по поводу приезда столичного гостя.

- Высокие, высокие отношения (из фильма «Покровские ворота»).

В продолжение темы встречи гостей, напомню, что еще в сентябре в регионе побывала тележурналист, общественно-политический деятель Ксения Собчак. Было известно, что встречалась в Пскове с зампредседателя партии «Яблоко» Львом Шлосбергом*, ранее объявленным Минюстом иностранным агентом. Однако ждать выхода снятого видеоматериала пришлось долго — госпожа Собчак разместила его в сети только на прошлой неделе. В иных условиях такое интервью, думаю, было бы растащено на цитаты — но не сейчас. Как-то уже все поняли, что — опасно, дашь цитату — самого запишут в иноагенты. Весьма показательный момент — пост в Telegram-канале активиста псковского «Яблока» Николая Кузьмина*, который ранее уже внесен Минюстом в реестр иноагентов. Так вот он, и сам появляющийся в материале на канале Ксении Собчак, не решился ни цитировать, ни давать ссылку на видео по той причине, что по мнению Минюста распространение контента иных иноагентов - это признак иностранного влияния. А статус иноагента — это масса ограничений, помимо прочего невозможность быть депутатом. И тут следует сказать, что в воскресенье, 10 ноября, истек 180-дневный срок, установленный федеральным законом от 15 мая о запрете иностранным агентам участвовать в выборах всех уровней. В течение этого срока действующие депутаты-иноагенты должны были добиться исключения своих фамилий из соответствующего реестра Минюста РФ. В противном случае их полномочия «прекращаются досрочно», говорится в законе. По сообщениям СМИ, на момент вступления документа в силу в России насчитывалось десять действующих депутатов-иностранных агентов, один из них в Псковской области — этот том самый яблочник-иноагент Кузьмин*. В отличие от петербургского коллеги Бориса Вишневского* (внесенного в реестр иноагентов), который не стал дожидаться действий со стороны коллег и добровольно сложил мандат, псковский яблочник сам уходить не стал. Депутаты Завеличенской волости проголосуют за лишение его полномочий в четверг, 14 ноября.

Тем временем наблюдаем очередной поворот в споре КПРФ и ЛДПР за право носит неофициальное звание партии №2. В то время, как социологи из разных контор расходятся в оценках того, у какой из партий рейтинг выше, из Кремля пришла неожиданная новость, имеющая прямое отношение к покойному вождю ЛДПР и, как полагают политологи, способная повлиять на результаты парламентской кампании 2026 года. Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 80-летия Владимира Жириновского. Оргкомитет праздника возглавил спикер Госдумы Вячеслав Володин, а в состав включили вице-премьеров, нескольких министров, руководителей Первого канала и ВГТРК. В то время как коммунисты ехидничают по поводу того, что у их оппонентов отбирают вождя — и это для партии вроде как «лебединая песня», в ЛДПР, напротив, подчеркивают, что так политиков в РФ чествуют впервые и ждут широкого, массового празднования. По мнению политологов, причина указа в том, что Жириновский много сделал для нынешней власти, и даже уйдя в мир иной продолжает служить этой системе, образ его востребован. Одним из первых Путина поблагодарил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, назначенный заместителем председателя оргкомитета. Он отдельно отметил, что Жириновский — это, по сути, первый российский политик, для которого памятные мероприятия будут организованы указом президента страны. В ЛДПР рассчитывают, что программа мероприятий в соответствии с указом будет большой и насыщенной событиями. Как отмечают многие эксперты, парламентские выборы 2026 года должны состояться в сентябре, а дата появления бывшего лидера ЛДПР на свет в апреле явно предполагается в качестве удачного стартового события для избирательной кампании Либерально-демократической партии. На фоне постоянных вбросов о возможной переконфигурации и слияния оппозиционных парламентских партий такой подарок выглядит по-настоящему царским. С особым интересом здесь смотрим на Псковскую область, которая для Владимира Жириновского в свое время, на заре его политической деятельности, была особым регионом — давала рекордные проценты на выборах и стала первым субъектом РФ, где к власти пришел губернатор от ЛДПР. В те годы Владимир Вольфович постоянно приезжал в нашу область, в ходе предвыборных кампаний буквально не вылезал из районов и в целом активно влиял на жизнь региона. В этой связи интересно, последуют ли от нынешних псковских либерал-демократов во главе с координатором Антоном Минаковым предложения — ну не знаю, назвать именем вождя какую-нибудь псковскую улицу, установить ему памятник или открыть музей — конечно, шансов на всё это мало, но привлечь к себе внимание тем самым они могли бы. Думаю, Жириновский такую бы активность перед важнейшими выборами только одобрил бы.

Что касается псковских коммунистов, то они на неделе привычно блекло отметили годовщину Октябрьской революции, а уже пару дней спустя — в субботу, 9 ноября, псковские коммунисты провели очередной пленум обкома КПРФ. Главное решение здесь — назначение даты выборов руководства организации. Вопрос, кому рулить и кто будет формировать список кандидатов на выборы в областное Собрание депутатов — первостепенный, ибо от этого зависит, кто получит почти гарантированные мандаты от партии, а это статус, зарплаты, место в региональной политике. Так вот, отчетно-выборную конференцию назначили на 15 марта 2025 года. Сначала изберут членов областного комитета, ну а уже затем в ареопаге определятся, кому быть первым секретарем — то ли на этом посту останется Петр Алексеенко, являющийся компромиссной фигурой, то ли ему найдут замену. Верхушка обкома и ориентированные на товарища Алексеенко и секретаря обкома, руководителя фракции КПРФ в областном Собрании Дмитрия Михайлова партийцы выступают за сохранение статус-кво и делают всё для этого — от работы с партийцами, секретарями горкомов и райкомов, до сохранения количественного представительства на отчетно-выборной конференции на уровне ковидного 2020 года. Помимо позиции коммунистов Псковской области, важное значение имеет позиция федерального партийного руководства, о чем в интервью «ПЛН FM» на прошлой неделе первый секретарь обкома.

Петр Алексеенко, первый секретарь обкома КПРФ: Все зависит от оценки коммунистов областного отделения, которое я возглавляю, за четыре года. Также большую роль в этом играет Центральный комитет. Там есть кадровая комиссия, которая предварительно рассматривает представленные кандидатуры. Необходимо согласование. Как говорится, не все от меня зависит.

Думаю, если и стоит ждать здесь неожиданностей и ротации, то скорее всего прийти новости по этой теме могут из Москвы, из Центрального комитета партии, в который, кстати, помимо Алексеенко входит и экс-первый секретарь псковского обкома, неформальный лидер псковских коммунистов Владимир Никитин, на которого до сих пор ориентирована определенная часть областного отделения КПРФ. А то, что недовольные нынешним руководством обкома будут обращать внимание московского руководства — это к бабке не ходи. Наверняка как и прежде будут взывать к ЦК, апеллировать, просить вмешаться в ситуацию. Тем более, что опыт такого вмешательства есть — в прошлом году в кадровой комиссии ЦК не согласовали на губернаторские выборы кандидатуру Александра Баева, Так что будем наблюдать, что происходит в обкоме, кто и в какие колокола там звонит.

Напоследок отмечу, что готовятся к отчетно-выборным мероприятиям и в региональном отделении «Единой России». Связано это с истечением пятилетнего срока, на который избираются руководящие органы. Совсем скоро секретарю псковского регионального отделения партии, депутату Госдумы Александру Козловскому предстоит держать ответ за итоги работы с 2019 года. Период был непростой, постоянно в нашей жизни что-то менялось, и чуть ли не каждый год единороссам приходилось реагировать на новые вызовы — об этом и итогах пятилетки Александра Козловского на посту руководителя организации пойдет речь в большом аналитическом материале на ПЛН: будет там и про результаты выборов, проблемы, актуальные угрозы — ну в общем, всё как мы любим.

- Коротенько - минут на сорок (из фильма «Карнавальная ночь»)

Статья на сайте Псковской Ленты Новостей выйдет в свет уже в ближайшее время, а затем мы обязательно подробно обсудим ситуацию в псковском региональном отделении партии власти и в программе «Гонки по вертикали». А на сегодня это всё. Будьте здоровы. И помните: если вы не занимаетесь политикой — политика займется вами.

* В соответствии с распоряжением Минюста России включен в реестр иностранных агентов

Теги: #гонки по вертикали #политика
Источник: Псковская Лента Новостей
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