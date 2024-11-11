Политика

Алексей Севастьянов о россиянах, критикующих страну в эмиграции: Это просто самоутешение и самооправдание

Критика родной страны со стороны уехавших россиян - это самоутешение и самооправдание. Такое мнение председатель комитета Псковского областного Собрания по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов высказал в беседе с корреспондентом ПЛН FM.

«Собака лает, караван идёт. Если бы эти люди хотели сделать что-то хорошее для России и её народа, они бы не сбежали и не критиковали бы из-за границы. Они бы предложили свою помощь и попытались бы сделать нашу жизнь лучше. Они говорят, что угодно, но рано или поздно заскучают по дому или захотят вернуться. И говорят они всё это, чтобы просто успокоить себя. Это просто самоутешение и самооправдание», - сказал Алексей Севастьянов.

По мнению парламентария, если бы покинувшие страну россияне хотели помочь, «они бы вели себя по-другому».