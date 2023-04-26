Политика

Депутаты признали неудовлетворительной работу главы Новоржевского района

Депутаты районного Собрания заслушали годовой отчет главы Новоржевского района Софьи Пугачевой в ходе очередной сессии 27 апреля. Работу главы муниципалитета признали неудовлетворительной. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил вице-спикер Псковского областного Собрания Армен Мнацаканян.

Фото здесь и далее: Армен Мнацаканян / «ВКонтакте»

«Неудовлетворительно оценили работу главы Новоржевского района депутаты районного Собрания на сегодняшней сессии, заслушав годовой отчет. Со своей стороны, присоединяюсь к такой оценке коллег», - сказал Армен Мнацаканян.

Вице-спикер областного Собрания отметил, что глава района «должен быть хозяйственником», но за хозяйство и благоустройство в районе, по его словам, в большей степени отвечают главы волостей, председатели и члены ТОС, депутаты Собрания и сильные общественники. «Площадки для ТКО, благоустройство зон отдыха, благоустройство воинских захоронений, обустройство детских площадок – масса полезных дел за ТОСами», - добавил Армен Мнацаканян.

«Благодаря хозяйственности глав волостей обеспечивается нормальная жизнедеятельность населения. Мы помним, как в одной из деревень сгорел насос, и население 2 месяца оставалось без нормального водоснабжения, потому что администрация района "быстро" собирала документы и выходила на Собрание депутатов с вопросом выделения волости дополнительных средств на насос…Вот хозяйственный вопрос. Жизненно важный!» - вспомнил парламентарий.

Жалобы на недостаток финансовых средств со стороны администрации не компенсируются их усилиями по участию в федеральных и региональных проектах и программах, продолжил Армен Мнацаканян. «Свежий пример: район чуть было не остался за бортом хорошо себя зарекомендовавшей программы по благоустройству "Формирование комфортной городской среды". Тема о том, как глава района в постановлении путает свой муниципалитет с областным центром, широко освещали в СМИ, не буду пересказывать эту откровенно гротескную, анекдотичную, но совершенно не смешную ситуацию. Про нарушения, выявленные в работе администрации района Счетной палатой, также хорошо известно», - отметил депутат.

Тема помощи участников СВО в районе – прерогатива общественников, неравнодушных людей, депутатов Собрания и его председателя, рассказал Армен Мнацаканян и подчеркнул, что в других муниципалитетах именно администрации «берут на себя эту важную миссию». «Но не в Новоржеве. После прошлогоднего скандала с символами Z и V это, к сожалению, не удивительно», - констатировал вице-спикер областного Собрания.

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«Работа администрации района и муниципального Собрания не выстроена, едва ли лучше ситуация в отношении регионального правительства. При этом я не могу назвать примера, когда бы в объективных обстоятельствах и правительство, и губернатор отказали бы в помощи Новоржевскому району. Это конструктивный подход к работе? Скорее, формальный. За него и "неуд" главе, отчет принят к сведению», - заключил Армен Мнацаканян.

Также на сессии присутствовал лидер фракции «Яблоко» в областном Собрании депутатов Артур Гайдук. В своем выступлении он поддержал Софью Пугачеву и отметил, что ее отчет соответствует нормам законодательства.

Добавим, вопрос о неудовлетворительной оценке деятельности Софьи Пугачевой за 2022 год принят большинством голосов районного Собрания депутатов Новоржевского района. «За» проголосовали 13 депутатов (фракции «Единая Россия» и депутат от КПРФ). «Против» - два депутата (от партии «Яблоко» и КПРФ). На сессии присутствовали все 15 депутатов районного Собрания.

Напомним, в 2010 году Софья Пугачева переехала в Новоржевский район, где живет в настоящее время. 13 сентября 2015 года ее избрали депутатом Собрания депутатов сельского поселения «Вехнянская волость» первого созыва, она была выдвинута Псковским региональным отделениям партии «Яблоко».

10 сентября 2017 года была избрана депутатом Собрания депутатов Новоржевского района шестого созыва от партии «Яблоко». Избрана в состав комиссии по нормотворчеству и местному самоуправлению, комиссии по бюджету и экономической деятельности.

8 сентября 2019 года избрана главой Новоржевского района, получив поддержку 45,95% голосов избирателей. 20 сентября 2019 года приступила к работе.