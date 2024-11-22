Александр Козловский: Мы будем усиливать работу первичных организаций партии

Псковское региональное отделение партии «Единая Россия» планирует уделять больше внимания работе «первичек». Об этом депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский рассказал в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.
«Сегодня проходит ежегодная конференция партии "Единая Россия". Подводим итоги уходящего года, говорим о планах. Хотелось бы сказать, что для партии главным событием и результатом работы были выборы. Мы начали год с выборов президента, показали достойный результат. Осенние выборы тоже были достаточно сложные, но мы тоже показали отличный результат. Непростые выборы прошли в Гдовском районе, но наш кандидат Иван Мешков показал достойные результаты», — сказал парламентарий.
Он отметил, что сегодня партия вместе с правительством и губернатором работает над реализацией тех задач и проектов, которые обозначались во время выборной кампании.
«Также сегодня будет проводиться достаточно большое мероприятие — форум первичных организаций. Хотелось бы отметить, что наш лидер партии Дмитрий Анатольевич Медведев не раз говорил о том, что первичная организация — фундамент работы партии. Сегодня те проекты, которые мы реализуем, это результат работы "первичек". В дальнейшем мы будем эту работу усиливать и больше внимания уделять первичкам», — заключил Александр Козловский.