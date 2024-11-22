Политика

«Эта планка для нас с вами уже стала привычной...»

Сегодня в Пскове прошла очередная, тридцатая по счету, конференция регионального отделения «Единой России». Ее особенностью можно считать то обстоятельство, что проводилась она в дни, когда исполнилось 5 лет с момента прихода на пост руководителя организации депутата Госдумы Александра Козловского.

Пятилетка — это традиционно время подводить итоги, хотя бы и промежуточные. Вот и в открывавшем конференцию докладе лидер псковских единороссов рассказал о некоторых результатах работы не только за год, но и за весь срок, проведенный в должности секретаря. Главная мысль выступления: «партия президента - команда губернатора» в Псковской области развивается и укрепляет свои ряды. В подтверждение этого тезиса были приведены цифры электоральной статистики.

«С 2020-го года мы с вами организовали 183 избирательные кампании, где команда «Единой России» получила 1448 мандатов – 80%. Все 15 кампаний по выборам глав районов на 100% закончились победой кандидатов команды губернатора, - сказал Александр Козловский и внимательно поглядел в зал, как будто оценивая, какое впечатление на однопартийцев произвели эти цифры. - Мы укрепились как политическая организация и одержали победу на всех выборах, в которых участвовали».

По всему выходило: партия на подъеме — за последние годы значительно улучшила свои показатели на выборах.

Про избирательные кампании пятилетней давности не говорили, но наверняка делегаты конференции — люди сплошь опытные, не первый день в политике - не забыли неудачные для партии власти результаты кампаний 2019-го. Напомню, в силу ряда причин, в том числе из-за провала политического блока областной администрации во главе с тогдашним вице-губернатором Николаем Цветковым и непрофессионализма привлеченных иногородних политтехнологов, партия власти проиграла оппозиции на выборах глав трех районов и депутата областного Собрания. И это в то время, когда по образному выражению экс-секретаря Генсовета ЕР Андрея Турчака, «Единая Россия» всех жахнула. В определенной мере итоги выборов пятилетней давности являлись следствием того, что в те годы в области происходила перенастройка всего партийно-властного механизма. В силу этих причин в ноябре 2019-го в руководстве ЕР и произошла ротация. Комментируя ее, губернатор Михаил Ведерников выразил благодарность прежнему секретарю реготделения — безусловно одному из самых авторитетных политиков региона Александру Котову и подчеркнул, что на наших глазах «происходит смена эпох» (то есть: на смену эпохе Александра Котова, возглавлявшего реготделение 8 лет, приходит эпоха Александра Козловского).

Следует отметить, что Александр Котов, ранее возглавлявший организацию, продолжил активно работать в партии. Он многое сделал для ее развития и достижения высоких результатов на выборах.

А что касается Александра Козловского, то первую пятилетку на посту лидера псковских единороссов он провел очень активно. Будучи депутатом Госдумы (то есть значительную часть времени проводя в Москве), он тем не менее регулярно работал в регионе, по много раз объездил все районы, вел не только политическую деятельность, но и занимался общественной работой (РСПП, Союз машиностроителей и другие направления).

За последние годы заметно повысился статус регионального исполкома. Выстроены рабочие отношения с командой губернатора, и это притом, что на первоначальном этапе некоторыми представителями региональной политической элиты предпринимались попытки столкнуть лбами партийную организацию с командой главы области и сыграть на противоречиях действующего губернатора с предшественником, возглавлявшим партию на федеральном уровне. Однако из этого ничего не вышло.

Общие итоги работы псковских единороссов позитивные, но, разумеется, есть определенные сложности и до настоящего времени нерешенные задачи. Как и прежде, партии предстоит проводить работу по повышению собственной субъектности — становится сильнее и самостоятельнее. Эти задачи не перестают быть актуальными для «Единой России» уже десятилетиями, недоброжелатели «медведей» продолжают ставить ей в упрек использование административного ресурса и зависимость от вертикали власти, утверждая, что все вопросы решаются не в партии, а в губернаторском кабинете. При этом дальнейшее выстраивание вертикали делает местных партийных руководителей более зависимыми от региональной власти.

Нынешний курс на активное привлечение в партию участников СВО ставит региональные отделения «Единой России», в том числе в Пскове, перед еще одним проблемным вопросом - где найти такие кадры, желающие и готовые работать в политике, и какое применение им найти.

Есть у партии и определенные сложности в отдельных муниципалитетах — в качестве примера приведу здесь Гдовский район, где отделение ЕР традиционно относится к проблемным, а местные элиты разобщены.Однако, повторюсь, в целом с решением задач партийная команда справляется успешно. И — да, результаты на выборах стали выше, как правило, под 80 процентов. Это уже чуть ли не норма для партии власти и ее кандидатов.

«Эта планка для нас с вами уже стала привычной», - пояснил Александр Козловский в ходе выступления на конференции, после чего перешел к разговору о других направлениях работы регионального отделения, которое, с одной стороны, остается неизменным, с другой — обновляется. Вот и сегодня на своем форуме единороссы, избрав делегатом декабрьского съезда Армена Мнацаканяна, занялись вопросами внутрипартийной ротации.

Сенсаций тут не произошло, хотя некоторые наблюдатели и предполагали, что руководящие органы ЕР может покинуть кто-то из влиятельных великолукских единороссов.

Основания для этого виделись в непростых отношениях, складывающихся между региональной властью и руководством южной столицы области. Но нет — предположения не подтвердились.

Ротационные процессы затронули более десяти человек, особо отмечу возвращение в президиум регионального политсовета вице-спикера областного Собрания Александра Братчикова.

Что касается еще одного прогноза — появления в руководстве партийной организации нового сенатора от Псковской области Натальи Мельниковой, то и он не сбылся. При этом Александр Козловский в своем выступлении весьма комплиментарно отозвался о коллеге по работе в партии и Федеральном Собрании — мол, это «один из самых авторитетных руководителей Псковской области».

Закончив с основной повесткой, руководители партийного отделения перешли к серьезному разговору о партийных первичках. Перезагрузка их работы — это сейчас один из приоритетов, соответствующие заявления делают первые лица «Единой России» и наверняка этот вопрос будет одним из центральных на съезде, который пройдет через три недели. Впрочем, это уже тема другого разговора, к которому мы вернемся уже в декабре.

Александр Савенко