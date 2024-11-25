Политика

Андрей Михайлов: Мое мнение относительно муниципальной реформы положительное

Муниципальная реформа упрощает работу. Такое мнение высказал депутат Псковского областного Собрания Андрей Михайлов в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Мое мнение относительно муниципальной реформы положительное. Я вам скажу по своему опыту. Начиная с города Острова, будучи депутатом, я прекрасно эти процессы все видел и участвовал в них. Когда избирались и депутаты городского поселения, и волостные депутаты, это же целый избирательный процесс. Это не только процедуры, это денежные средства, это кадры», - высказался Андрей Михайлов.

Если 20 лет назад это можно было сделать, то уже 15 лет назад для организации выборов депутатов в волостях требовалось приложить усилия.

«А 10 лет назад мы в волостях искали депутатов, готовых просто поучаствовать в выборном процессе, я уже не говорю про партийную принадлежность. А чтобы заполнить штатную численность депутатского корпуса, приходилось уговаривать людей, потому что эта деятельность неоплачиваемая, она свободная, и не каждый человек захочет, особенно на селе, если человек грамотный, с руками, при деле», - отметил Андрей Михайлов.

Гость студии добавил, что после муниципальной реформы стало проще работать, а качество и количество распределения денежных средств осталось прежним.

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Напомним, старт процессу преобразования районов в муниципальные округа был дан в Псковской области в прошлом году. Тогда по итогам изменений на карте региона появились Печорский, Стругокрасненский, Пыталовский, Новоржевский, Красногородский, Локнянский, Опочецкий и Невельский муниципальные округа. В 2024 году по пути первопроходцев пошли в Бежаницком, Дновском, Плюсском, Порховском и Усвятском районах.

По замыслу инициаторов реформы, она позволит создать более эффективную модель управления и использовать все возможности на благо жителей городов и поселков. У органов местного самоуправления должно стать больше возможностей для развития территорий, привлечения дополнительных финансовых средств в муниципалитеты, специалисты на местах смогут сосредоточиться на работе с населением.