Любовь Разина стала новым председателем ТИК Дновского района

Инфляция в России поднимется до 9% к концу года

Запрещенный маневр стал причиной столкновения в Пскове на перекрестке Кошевого и Белинского. ФОТО

День Неизвестного солдата отмечают в России 3 декабря

Осужденные к принудительным работам в Великих Луках утеплили будки в зооприюте

Конфликты из-за графика отпусков были у 30% работающих псковичей — опрос

Курсанты заняли призовые места на чемпионате по самбо в 76-й дивизии

Пострадавший в столкновении с Lexus в Пскове подросток доставлен в больницу с подозрением на перелом