Любовь Разина стала новым председателем ТИК Дновского района

Члены Избирательной комиссии Псковской области на 108-ом заседании назначили председателем ТИК Дновского района Любовь Разину. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Избирательной комиссии Псковской области.
Фото: Избирательная комиссия Псковской области
Любовь Романовна трудилась в администрации и с 2019 года работает в системе избирательных комиссий области. За это время исполняла обязанности заместителя председателя участковой избирательной комиссии, являлась секретарем молодежной избирательной комиссии.
До назначения председателем ТИК являлась секретарем в комиссии.