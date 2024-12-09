Политика

Главный федеральный инспектор рассказал, как взаимодействует с оппозиционными партиями в Псковской области

Как выстаивается работа с оппозиционными партиями в Псковской области, рассказал главный федеральный инспектор Александр Хлопков в программе «Обратный отсчет» на «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Мы знакомы с большинством представителей оппозиционных партий, которые представлены в регионе. Но мы не созванивается каждый день», - рассказал инспектор.

Александр Хлопков заверил, что если есть повестка, то она обсуждается. «Взаимодействуем в электоральный период или когда есть проблемы, в последнее время таких ситуаций не возникало», - поделился он.

Напомним, «Обратный отсчет» - традиционный ежегодный проект радио «ПЛН FM», в котором известные политики, руководители органов государственной власти и местного самоуправления, общественные лидеры, деятели культуры и представители других сфер подводят итоги уходящего года. В декабре 2024-го участниками программ уже стали сенатор от Псковской области Алексей Наумец, депутаты Государственной Думы — секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский и экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев, художественный руководитель - директор Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина Дмитрий Месхиев, председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко. В ближайшие недели гостями студии станут другие известные лидеры общественного мнения.