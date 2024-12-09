Политика

Александр Козловский: Наше будущее за технологическим лидерством России

Приоритетные задачи «Единой России» на ближайшие годы были установлены на XXII съезде партии. Об этом сообщил депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своем Telegram-канале.

Фото: Александр Козловский / Telegram-канал

Александр Козловский подчеркнул, что слова президента Владимира Путина, обращенные к участникам XXII съезда «Единой России»: «Почивать на лаврах у нас нет никакого морального права», стали главным лейтмотивом партийной деятельности.

Среди ключевых задач, которым следует уделить особое внимание, он отметил поддержку фронта и жителей новых и приграничных регионов.

«В нашем регионе вместе с партийцами и активными жителями мы делаем, делаем и продолжим делать эту важную работу. Это наш долг перед бойцами СВО и нашими соотечественниками», — отметил Александр Козловский.

Народная программа продолжает дополняться и отражает нужды жителей и экономики страны. В настоящее время акцент делается на поддержку участников СВО и их семей.

Еще одно приоритетное направление — укрепление первичного звена «Единой России». Как подчеркнул Александр Козловский, местные отделения партии играют важную роль в общении с гражданами, которые приходят с проблемами и радостями. Партия будет работать над укреплением этих структур.

Депутат отметил, что главный акцент работы на ближайшие годы — это благополучие людей и улучшение качества их жизни, а также технологическое развитие.

«Технологическое лидерство России — это наше будущее. Сильная экономика — сильная страна!» — заключил он.