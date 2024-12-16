Политика

Вопрос о преобразовании Гдовского района в округ рассмотрят в региональном парламенте

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников внёс в региональный парламент проект закона «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Гдовского муниципального района Псковской области». Основанием для направления законопроекта в Собрание депутатов стала инициатива семи из восьми сельских поселений, входящих в состав Гдовского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

За преобразование выступили главы поселений «Полновская волость», «Самолвовская волость», «Спицинская волость», а также представительные органы муниципальных образований «Гдов», «Добручинская волость», «Полновская волость», «Самолвовская волость», «Спицинская волость», «Чернёвская волость» и «Юшкинская волость».

Комментируя поступивший законопроект, председатель Собрания Александр Котов назвал ответственным решение местных депутатов. Начатый весной процесс преобразования Гдовского района в округ не завершился до старта избирательной кампании 2024 года, однако, по мнению спикера, на решение органов местного самоуправления в конечном итоге мог повлиять успешный опыт ранее преобразованных соседних муниципалитетов.

«Видимо, подействовали примеры коллег, например, соседних Стругокрасненского и Плюсского округов. Появилась практика, активно делятся опытом главы. Я считаю, что это ответственное решение со стороны депутатов, которые прежде сомневались. Надеюсь, что преобразование Гдовского района в муниципальный округ положительно повлияет на его дальнейшее развитие. Тем более, что там сейчас сменился глава. Иван Мешков – человек заинтересованный, человек, который хочет проявить себя», - отметил Александр Котов.

Спикер допустил, что в 2025 году все районы, сохранившие этот статус, могут быть преобразованы в муниципальные округа: «По крайней мере, готовность к этому мы видим уже сейчас – представительные органы местного самоуправления уже принимают такие решения. Мы в Собрании, безусловно, эти инициативы поддержим, примем региональные законы и всячески будем содействовать процессу. Таким образом, и я считаю, это важно, у нас будет единообразие – два городских округа Псков и Великие Луки, а все остальные муниципальные образования станут муниципальными округами».

Проект закона о преобразовании Гдовского района в муниципальный округ депутаты планируют рассмотреть на 40-й сессии областного Собрания, назначенной на 19 декабря. Предварительно законопроект обсудит комитет по законодательству и местному самоуправлению.