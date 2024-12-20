Политика

Александр Котов: Надеюсь, что скоро даже самые ярые оппозиционеры проголосуют «за» закон о бюджете

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) выразил надежду, что через короткий промежуток времени даже самые ярые оппозиционеры проголосуют «за» закон о бюджете.

«Во время обсуждения бюджета никто не плескал воду в лицо оппонента, а этого, к сожалению, многим хочется. Спокойное обсуждение важных вопросов многих не устраивает. Мы полтора месяца не вылезали из дискуссий по поводу бюджета, была согласительная комиссия. Я бы назвал переходным периодом от полного отрицания к согласию то, что никто из партий не голосовал против бюджета. Очень надеюсь, что через короткий промежуток времени наши даже самые ярые оппозиционеры проголосуют "за" закон о бюджете. Я всегда уважаю позицию, любую, когда она аргументирована. Чтобы проголосовать против, нужно хотя бы несколько аргументов назвать, почему. Если вы голосуете против, потому что в нашей стране, в Российской Федерации, до сих пор не построен социализм, это тоже аргумент, но вряд ли его можно считать объективным. Соответственно, если нет других аргументов», – сказал Александр Котов.

Он уточнил, что выступает категорически против «плюшек и пряников» за конкретные голоса депутатов в Собрании.

«Принятие бюджета — это не торг. Мы его могли легко принять голосами "Единой России", например. Что касается ЛДПР, 80 миллионов — это, по-моему, средства дорожного фонда. Это их предложение, с которым они вышли не перед принятием проекта закона о бюджете, а с которым они вышли в течение года. Работали с дорожным комитетом для того, чтобы включить дорогу, которая на самом деле имеет важное значение, в план ремонтных работ. Соответственно, провели работу надлежащим образом, на это отреагировали», – заметил Александр Котов и добавил, что денежные средства отражены в бюджете.