Политика

«Обратный отсчет»: Итоги избирательного цикла-2024. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию программы «Обратный отсчет», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 25 декабря. Гость студии — председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.

Ведущий Константин Калиниченко поговорил с ним об итогах избирательного цикла 2024 года. Как одна из партий превращает выборы в электоральный терроризм? Почему российская избирательная система — лучшая в мире? Как облизбирком работает с молодежью? Что нового ждет регион в 2025 году?

Напомним, «Обратный отсчет» - это проект, в котором известные политики, общественные деятели и другие лидеры общественного мнения подводят итоги уходящего года.