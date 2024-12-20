Политика

Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» о жизни Дновского округа после преобразования

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Подстрочник», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). В этой программе мы поговорим о жизни Дновского муниципального округа после преобразования.

Дновский район в начале этого года принял решение преобразоваться. Проведены все необходимые процедуры, состоялись выборы депутатов I созыва Собрания депутатов Дновского муниципального округа. Проведен конкурс по отбору кандидатов на должность главы. Депутатами избран руководитель муниципалитета. Как принималось решение о преобразовании в округ? Какие самые главные аргументы? Как жители района восприняли инициативу преобразования в округ: были ли тревоги?

Сегодня гостями студии станут:

Михаил Шауркин, глава Дновского муниципального округа,

Владимир Цветков, заместитель председателя Собрания депутатов Дновского муниципального округа.

Ведущая — Любовь Кузнецова.