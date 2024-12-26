Политика

Михаил Ведерников и Игорь Сопов обсудили новые принципы и подходы к работе облизбиркома в этом году

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в четверг, 9 января, провел рабочую встречу с председателем областной избирательной комиссии Игорем Соповым. Обсуждались итоги прошлогодних кампаний, а также планы и новые подходы к работе в 2025 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: правительство Псковской области

«2024 год был непростым, — отметил глава региона. — Мы прошли выборы президента Российской Федерации, а в Единый день голосования состоялось 13 избирательных кампаний. И в этом году запланировано большое количество мероприятий, в том числе внедрение новой цифровой платформы в работу избирательных комиссий».

Игорь Сопов рассказал, что государственная автоматизированная система «Выборы 2.0» была апробирована в регионе в рамках Единого дня голосования и показала свою эффективность. Сейчас завершается ее наладка.

«Новая система призвана еще лучше справляться с поставленными задачами. Она позволяет размещать больше информации об избирателях. При работе с кандидатами упрощается процедура подачи документов и подготовки справок», — отметил председатель областного избиркома.

Михаил Ведерников уточнил, потребует ли переход на новый программный продукт повышения квалификации сотрудников. Игорь Сопов сообщил, что обучение системных администраторов Избирательной комиссии запланировано на февраль.

Отдельной темой встречи стало обсуждение работы областного избиркома с молодежью по вопросам правовой культуры и знакомства с избирательной системой. В этом году планируется усилить работу со школьниками старших классов с целью увеличения явки электората на выборы в регионе.

Традиционные мероприятия — Форум молодежных избирательных комиссий и Форум территориальных избирательных комиссий — в этом году также состоятся. Игорь Сопов отметил, что после таких мероприятий коллеги из других регионов очень часто возвращаются в Псковскую область. В частности, на эти новогодние праздники в регион приезжали сотрудники Центрального аппарата Избирательной комиссии и специалисты избирательной системы других субъектов.

Губернатор поблагодарил сотрудников областного избиркома за работу и настроил на плодотворную деятельность в этом году. «Будем и дальше помогать вам совершенствовать материально-техническую базу. И давайте не сбавлять темп по различным мероприятиям и новым форматам. Время показывает, что мы двигаемся в правильном направлении. Получаем хорошие результаты. Выборы, действительно, честные, открытые, прозрачные. Работу Избирательной комиссии Псковской области замечают на федеральном уровне и приводят в пример», — подытожил Михаил Ведерников.

Напомним, в прошлом году в рамках трехдневной президентской избирательной кампании итоговая явка в Псковской области составила 68,6% избирателей — 342 тыс 890 граждан отдали свой голос на избирательном участке или при помощи дистанционного электронного голосования. Процент проголосовавших и поддержка президента — лучшие за всю новейшую историю Псковской области. В Единый день голосования в сентябре состоялись 13 избирательных кампаний, в том числе и досрочные выборы Главы Гдовского района.