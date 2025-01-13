Аркадий Мурылев: У меня нет амбиций возглавить псковское отделение КПРФ, но я готов сделать это по поручению партии

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области, кандидат в члены ЦК КПРФ Аркадий Мурылев готов возглавить псковское отделение КПРФ, если таким будет решение партии. Об этом он заявил в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Он уточнил, что не мог одновременно быть рупором на митингах и защищать права предпринимателей.
«Я являюсь членом партии, езжу на пленумы. Надеюсь, что сохраняю уважение членов партии. Сейчас пройдет отчетно-выборная конференция, меня избрали делегатом от великолукского городского отделения. Я не отдаляюсь от партии. Я не могу сказать, что куда-то уходил, просто каждый должен заниматься своим делом. Члены партии адекватные люди, они понимают, кто может стать главой обкома, кто является кандидатами», – добавил омбудсмен.
При этом, по мнению Аркадия Мурылева, это не делает результат «предрешенным», но члены партии принимают решения, понимая всю ответственность.
Отчётно-выборная конференция Псковского областного отделения КПРФ запланирована на 15 марта 2025 года. Делегатам предстоит избрать руководство обкома партии, после чего пройдут выборы первого секретаря. По информации Псковской Ленты Новостей, подготовка к конференции и выборы пройдут под контролем центральных партийных органов.
Напомним, полномочия всех омбудсменов в Псковской области заканчиваются в этом году. Аркадий Мурылев не сможет вновь занять пост уполномоченного по правам предпринимателей в регионе, поскольку работал в этой должности уже два срока подряд.