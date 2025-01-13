Политика

Аркадий Мурылев: У меня нет амбиций возглавить псковское отделение КПРФ, но я готов сделать это по поручению партии

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области, кандидат в члены ЦК КПРФ Аркадий Мурылев готов возглавить псковское отделение КПРФ, если таким будет решение партии. Об этом он заявил в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Из политики я никуда не уходил. Участвовал в губернаторских выборах в 2018 году, будучи уполномоченным. Долгое время я был секретарем обкома КПРФ, до 2021 года. Решение уйти с этого поста было моим личным, потому что я понял, что невозможно совмещать работу в партии с моей работой омбудсмена. Это мне доставляло неудобства, я многое не успевал. Я решил, что останусь членом обкома, но попросил не рекомендовать меня на руководящие посты. Никто никого не убирал. Это было мое личное решение. Может, оно совпало с ситуацией в обкоме, но это совпадение», – сказал Аркадий Мурылев.

Он уточнил, что не мог одновременно быть рупором на митингах и защищать права предпринимателей.

«Я являюсь членом партии, езжу на пленумы. Надеюсь, что сохраняю уважение членов партии. Сейчас пройдет отчетно-выборная конференция, меня избрали делегатом от великолукского городского отделения. Я не отдаляюсь от партии. Я не могу сказать, что куда-то уходил, просто каждый должен заниматься своим делом. Члены партии адекватные люди, они понимают, кто может стать главой обкома, кто является кандидатами», – добавил омбудсмен.

При этом, по мнению Аркадия Мурылева, это не делает результат «предрешенным», но члены партии принимают решения, понимая всю ответственность.

«От руководителя организации зависит и развитие самой организации. При любой смене руководства, если главой становится новый человек, он приводит организацию к новым достижениям. Сменяемость должна быть. В партии есть много людей, которые готовы и могут возглавить региональное отделение КПРФ, но я пока не готов говорить, кого поддержал бы лично я во время выборов. Что касается моих личных перспектив – амбиций возглавить Псковское отделение КПРФ и стать первым секретарем у меня нет, но, если партия скажет – я это сделаю. Я человек партийный, дисциплинированный и от поручений партии никогда не отказываюсь», – заключил Аркадий Мурылев.

Отчётно-выборная конференция Псковского областного отделения КПРФ запланирована на 15 марта 2025 года. Делегатам предстоит избрать руководство обкома партии, после чего пройдут выборы первого секретаря. По информации Псковской Ленты Новостей, подготовка к конференции и выборы пройдут под контролем центральных партийных органов.

Напомним, полномочия всех омбудсменов в Псковской области заканчиваются в этом году. Аркадий Мурылев не сможет вновь занять пост уполномоченного по правам предпринимателей в регионе, поскольку работал в этой должности уже два срока подряд.