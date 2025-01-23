«Дневной дозор»: Какая оппозиция нужна обществу?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Какая оппозиция нужна обществу?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).
Изображение: Шедеврум
В условиях динамично развивающегося общества, сталкивающегося с различными вызовами и изменениями, вопрос о роли оппозиции становится особенно актуальным. В развитой демократии оппозиция может служить важным инструментом для обеспечения прозрачности власти, контроля над ней, защиты интересов граждан, конечно, если это «оппозиция здорового человека». Но в современных российских реалиях, в условиях «консолидации всех политических сил вокруг флага», вообще зачастую сложно отличить оппозиционера от представителя партии власти. Саму российскую оппозицию эксперты делят на системную и несистемную, парламентскую и непредставленную в законодательной власти. При этом оппозиционеры нередко дискутируют на тему, кто из них реально противостоит партии власти, а кто относится к оппозиции «карманной».
По версии власти, есть также «правильная» - конструктивная оппозиция, которая не только критикует действующую власть, но и предлагает решения, способные привести к позитивным изменениям. И псевдооппозиция — группы или личности, которые имитируют активность, не имея при этом реальных намерений изменить ситуацию в стране или регионе в лучшую сторону. Какая именно оппозиция необходима нашему обществу, кто из ее представителей является настоящей и «правильной» системной оппозицией, а кто лишь псевдооппозиционеры, имитирующие активность? И по какому признаку отделить реальную оппозицию от той, что настоящей оппозицией не является? Об этом — в программе «Дневной дозор».
Первый секретарь обкома КПРФ, депутат Псковского областного Собрания Петр Алексеенко считает, что разделить оппозицию и партию власти сейчас непросто, особенно в условиях специальной военной операции. Главное — завершить поставленные задачи, а внутренние вопросы можно будет решать позже. По его мнению, оппозицию можно определить по наличию четкой программы и открытости к диалогу с народом. «Единая Россия» занимает большинство мест в парламенте, а остальные партии могут считаться оппозицией, если предлагают альтернативные решения, полагает Петр Алексеенко. Все ориентируются на общую цель — процветание страны и благополучие народа, но подходы могут различаться.
Председатель регионального отделения партии «Яблоко», депутат Псковского областного Собрания Артур Гайдук согласен с тем, что для стабильности политической системы необходимо равновесие между партией власти и оппозицией. Оппозиция должна быть способна контролировать и критиковать действия власти, а не просто подстраиваться под неё. Это важно, чтобы избежать абсолютной власти и обеспечить возможность смены правления, полагает Артур Гайдук.
Известный российский политолог и политический консультант Игорь Минтусов отмечает, что для эффективной политической системы важна оппозиция, которая может быть как согласованной, так и несогласованной с властью. Право на митинги и демонстрации, закреплённое в Конституции, должно сохраняться. Исполнительная власть не должна заменять уведомительную функцию на разрешительно-запретительную, разделяя оппозицию на «допустимую» и «недопустимую». Любая оппозиция, действующая в рамках закона, имеет право на существование, и попытки её разделения являются манипуляцией, усиливающей контроль власти.
Заместитель председателя Псковской городской Думы, руководитель регионального отделения «Партии пенсионеров» Михаил Иванов согласен, что оппозиция должна сосредоточиться на ключевых вопросах государства, а не на распределении бюджета. Основная борьба часто сводится к перераспределению средств, но важнее решать общегосударственные задачи. В условиях текущих вызовов необходимо направлять ресурсы на обороноспособность. Системная оппозиция должна опираться на четкое понимание государственной политики, но стоит быть осторожными, так как не все, кто выступает с благими намерениями, действуют искренне. Комментарий Михаила Иванова.
Оппозиция в России имеет разные пути и подходы. Важно, чтобы она поднимала неудобные вопросы, актуальные проблемы и работала с населением. Такое мнение высказал член партии «Новые люди», депутат областного Собрания Андрей Маковский.
У нас в стране оппозицию принято делить на системную и несистемную, но депутат Псковского областного Собрания, координатор регионального отделения ЛДПР Антон Минаков делит ее по другому принципу — настоящая оппозиция или ненастоящая и в своем комментарии объясняет, по каким признакам их можно отличить.
Разговор о реальной и псевдооппозиции требует конкретных фактов, считает депутат Псковского областного Собрания, единоросс Алексей Севастьянов. Чтобы отличить их между собой, нужно посмотреть на заявления партийных лидеров и их действия. Настоящие оппозиционеры, как правило, предлагают конкретные решения, а не просто шумят.
Сегодня эксперты высказали разные взгляды на то, по каким признакам можно отличить реальную оппозицию от «карманной». Конечно, в условиях специальной военной операции пространство для маневра у российской оппозиции объективно сузилось. Поэтому по целому ряду важнейших для нашей страны вопросов оппозиционеры солидаризируются с партией власти. Время, когда российская оппозиция сможет «набрать вес», достаточный для того, чтобы составлять реальную конкуренцию партии власти, вступать с ней в открытую полемику, вести публичную дискуссию и обеспечить общественный контроль за действиями государства, очевидно, пока не наступило.
Виктория Семенова