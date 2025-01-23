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Политика

«Дневной дозор»: Какая оппозиция нужна обществу?

23.01.2025 17:31|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Какая оппозиция нужна обществу?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

 

Изображение: Шедеврум

В условиях динамично развивающегося общества, сталкивающегося с различными вызовами и изменениями, вопрос о роли оппозиции становится особенно актуальным. В развитой демократии оппозиция может служить важным инструментом для обеспечения прозрачности власти, контроля над ней, защиты интересов граждан, конечно, если это «оппозиция здорового человека». Но в современных российских реалиях, в условиях «консолидации всех политических сил вокруг флага», вообще зачастую сложно отличить оппозиционера от представителя партии власти. Саму российскую оппозицию эксперты делят на системную и несистемную, парламентскую и непредставленную в законодательной власти. При этом оппозиционеры нередко дискутируют на тему, кто из них реально противостоит партии власти, а кто относится к оппозиции «карманной».

По версии власти, есть также «правильная» - конструктивная оппозиция, которая не только критикует действующую власть, но и предлагает решения, способные привести к позитивным изменениям. И псевдооппозиция — группы или личности, которые имитируют активность, не имея при этом реальных намерений изменить ситуацию в стране или регионе в лучшую сторону. Какая именно оппозиция необходима нашему обществу, кто из ее представителей является настоящей и «правильной» системной оппозицией, а кто лишь псевдооппозиционеры, имитирующие активность? И по какому признаку отделить реальную оппозицию от той, что настоящей оппозицией не является? Об этом — в программе «Дневной дозор».

Первый секретарь обкома КПРФ, депутат Псковского областного Собрания Петр Алексеенко считает, что разделить оппозицию и партию власти сейчас непросто, особенно в условиях специальной военной операции. Главное — завершить поставленные задачи, а внутренние вопросы можно будет решать позже. По его мнению, оппозицию можно определить по наличию четкой программы и открытости к диалогу с народом. «Единая Россия» занимает большинство мест в парламенте, а остальные партии могут считаться оппозицией, если предлагают альтернативные решения, полагает Петр Алексеенко. Все ориентируются на общую цель — процветание страны и благополучие народа, но подходы могут различаться.

«В настоящее время сложно дать однозначный ответ на этот вопрос, поскольку он зависит от различных факторов. В условиях проведения специальной военной операции даже Геннадий Андреевич Зюганов (депутат Государственной Думы, глава КПРФ - ред.) в своих выступлениях неоднократно отмечал наличие множества проблем, требующих решения. Однако, по его мнению, не следует чрезмерно заострять внимание на этих вопросах в данный момент. В будущем, безусловно, мы будем требовать решения этих проблем всеми доступными методами, включая митинги и острые заявления. Однако на данный момент нашей главной задачей является завершение специальной военной операции и выполнение всех поставленных задач, связанных с борьбой с нацизмом. После этого мы сможем приступить к решению внутренних вопросов, которых у нас также немало».

Председатель регионального отделения партии «Яблоко», депутат Псковского областного Собрания Артур Гайдук согласен с тем, что для стабильности политической системы необходимо равновесие между партией власти и оппозицией. Оппозиция должна быть способна контролировать и критиковать действия власти, а не просто подстраиваться под неё. Это важно, чтобы избежать абсолютной власти и обеспечить возможность смены правления, полагает Артур Гайдук.

«Для обеспечения политической стабильности в стране необходимо поддерживать баланс в политической системе. Это подразумевает наличие партии власти и оппозиционных сил, которые должны находиться в примерном равновесии. В случае ошибок со стороны партии власти, оппозиционные силы получают возможность победить на следующих выборах и стать правящей партией. В свою очередь, партия власти становится оппозиционной. Таким образом, достигается контроль, при котором ни одна из сторон не обладает абсолютной властью».

Известный российский политолог и политический консультант Игорь Минтусов отмечает, что для эффективной политической системы важна оппозиция, которая может быть как согласованной, так и несогласованной с властью. Право на митинги и демонстрации, закреплённое в Конституции, должно сохраняться. Исполнительная власть не должна заменять уведомительную функцию на разрешительно-запретительную, разделяя оппозицию на «допустимую» и «недопустимую». Любая оппозиция, действующая в рамках закона, имеет право на существование, и попытки её разделения являются манипуляцией, усиливающей контроль власти.

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«Вопрос о том, какая оппозиция является необходимой, а какая — нет, является профессиональным манипулятивным вопросом, который формируется заинтересованными сторонами, представляющими нынешнюю политическую власть. Фактически, с помощью этого экспертного вопроса они пытаются разделить оппозицию на две категории: ту, которая в кавычках «согласуется» или «согласована» с исполнительной властью, и ту, которая в кавычках «не согласована» с ней».

Заместитель председателя Псковской городской Думы, руководитель регионального отделения «Партии пенсионеров» Михаил Иванов согласен, что оппозиция должна сосредоточиться на ключевых вопросах государства, а не на распределении бюджета. Основная борьба часто сводится к перераспределению средств, но важнее решать общегосударственные задачи. В условиях текущих вызовов необходимо направлять ресурсы на обороноспособность. Системная оппозиция должна опираться на четкое понимание государственной политики, но стоит быть осторожными, так как не все, кто выступает с благими намерениями, действуют искренне. Комментарий Михаила Иванова.

«Я считаю, что оппозиция должна заниматься решением ключевых вопросов, стоящих перед государством. Распределение бюджетных средств и определение приоритетов в финансировании различных статей расходов не является основной задачей оппозиции. В настоящее время, в условиях проведения специальной военной операции, значительные финансовые ресурсы направляются на обеспечение обороноспособности страны. Необходимо подходить к решению государственных вопросов с учётом стратегических интересов и приоритетов. Нельзя допускать, чтобы средства, предназначенные для укрепления обороноспособности, направлялись на финансирование культурных мероприятий. В последние десятилетия наблюдается тенденция к формированию у молодёжи ценностей, характерных для западных стран. Это может привести к утрате национальной идентичности и ослаблению государства».

Оппозиция в России имеет разные пути и подходы. Важно, чтобы она поднимала неудобные вопросы, актуальные проблемы и работала с населением. Такое мнение высказал член партии «Новые люди», депутат областного Собрания Андрей Маковский.

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«Говоря об оппозиции, можно столкнуться со сложностями, но в то же время это довольно простая задача. Я представляю партию «Новые люди» и считаю, что она является единственной верной оппозицией. Что касается оппозиции как альтернативы, то я вижу партию «Новые люди» в качестве таковой. Если говорить о критериях, кто прав, кто не прав, прежде всего, это поддержка штрафов и налогов. Не может оппозиция поддерживать штрафы и налоги, это уже ни в какие рамки не лезет. С точки зрения работы с населением, партия «Новые люди» поднимает неудобные вопросы и ставит их ребром. Это может быть мусорный коллапс или вопрос образования и зарплат учителей. Например, Алексей Нечаев (лидер партии - ред.) одним из первых заявил о том, что ставка учителя должна быть единой и составлять 72 тысячи рублей. Я не думаю, что партия власти или другие партии могли бы сделать такое заявление».

У нас в стране оппозицию принято делить на системную и несистемную, но депутат Псковского областного Собрания, координатор регионального отделения ЛДПР Антон Минаков делит ее по другому принципу — настоящая оппозиция или ненастоящая и в своем комментарии объясняет, по каким признакам их можно отличить.

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«Оппозиционер — это человек, который может иметь собственное мнение о политике государства, о деятельности главы района, о внутренней и внешней политике страны. Он может высказывать свою позицию и предлагать альтернативные решения. Однако есть и другая категория политиков, которые находятся за пределами России и стремятся к подрыву российской государственности, общества и критике российской армии. Я считаю, что оппозиционер — это человек, который не согласен с действиями текущего правительства, но при этом не стремится ослабить свою страну. По моему мнению, если политик, действующий в период проведения специальной военной операции, продолжает встречаться с западными партнёрами, получать от них финансирование и выполнять их задания, то я не могу назвать такого человека оппозиционером. Для меня это предатель».

Разговор о реальной и псевдооппозиции требует конкретных фактов, считает депутат Псковского областного Собрания, единоросс Алексей Севастьянов. Чтобы отличить их между собой, нужно посмотреть на заявления партийных лидеров и их действия. Настоящие оппозиционеры, как правило, предлагают конкретные решения, а не просто шумят.

«Оппозиция, представленная в Российской Федерации, партии, которые имеют своих представителей в Государственной Думе, на мой взгляд, готовы работать на благо Российской Федерации».

Сегодня эксперты высказали разные взгляды на то, по каким признакам можно отличить реальную оппозицию от «карманной». Конечно, в условиях специальной военной операции пространство для маневра у российской оппозиции объективно сузилось. Поэтому по целому ряду важнейших для нашей страны вопросов оппозиционеры солидаризируются с партией власти. Время, когда российская оппозиция сможет «набрать вес», достаточный для того, чтобы составлять реальную конкуренцию партии власти, вступать с ней в открытую полемику, вести публичную дискуссию и обеспечить общественный контроль за действиями государства, очевидно, пока не наступило.

Виктория Семенова

Теги: #Дневной дозор #оппозиция
Источник: Псковская Лента Новостей
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