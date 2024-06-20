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Блоги / Константин Калиниченко

Власть и оппозиция в параллельных мирах

20.06.2024 17:30|ПсковКомментариев: 1

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

 

«Власть— не средство; она — цель. Диктатуру учреждают не для того, чтобы охранять революцию; революцию совершают для того, чтобы установить диктатуру. Цель репрессий — репрессии. Цель пытки — пытка. Цель власти — власть»

Джордж Оруэлл «1984»

 

Вторую неделю не утихают страсти вокруг неосторожного высказывания руководителя фракции «Единой России» в Псковском областном Собрании Армена Мнацаканяна. Когда история, казалось, уже сошла на нет, из политической летаргии пробудились псковские коммунисты. Выяснилось, что они тоже оскорблены до глубины души и требуют сатисфакции. Разумеется, они ее не получат, а заявление псковского обкома будет полностью проигнорировано. Этот случай можно было бы рассматривать как ничего не значащий эпизод псковской политической жизни. Однако, он дает нам повод сделать принципиально важное обобщение.

Дело в том, что в России совершенно извращенная модель отношений власти и оппозиции. Объективно, этих отношений нет. Есть взаимные оскорбления, системный шейминг и газлайтинг, демонстративный игнор – все, кроме нормального диалога и взаимного уважения. В здоровом обществе так быть не должно.

Источник: i.pinimg.com

А как должно? Вот вам, по-моему, прекрасный пример из политической жизни Великобритании. Это ничего, что западный опыт – полезные практики следует перенимать независимо от их происхождения. Так вот, в Соединенном Королевстве есть понятие His Majesty’s Loyal Opposition – Верная оппозиция Его Величества. Как правило, это политическая партия, занявшая на последних парламентских выборах второе место. Вот тут важны коннотации. Оппозиция Его ВеличествА, а не Его ВеличествУ. Это означает, что власть и оппозиция – не враги друг другу. Они – соперники, но вместе работают на благо страны, просто у каждого свой фронт работ и свои возможности.

А у нас – «оппозиция Его ВеличествУ», если рассуждать в рамках британской терминологии. Сама мысль о совместной работе российской власти и оппозиции ради общего блага вызывает язвительную ухмылку, потому что это просто невозможно себе представить.

Так уж повелось в нашей стране, что, если ты не у власти, значит, в политическом смысле, ты – никто. Оппозиция в современной России, с точки зрения власти, это иноагенты, популисты, бездари, которые ничего не сделали в своей жизни на благо общества, только сидят и без конца критикуют. «Критиковать легко, – любят рассуждать представители партии власти. – А вы попробуйте поработать, сделайте уже что-нибудь…». На что оппозиция вполне резонно замечает: «Да мы бы сделали, но как? Вы же нас на пушечный выстрел к рычагам не подпускаете».

Оппозиция в этом смысле ничем не лучше. К власти она относится с глубочайшим презрением, рассуждает о ней с высокомерием, какое позволяют себе отдельные представители интеллектуальной элиты в отношении понаехавшей в город деревенщины. Власть у оппозиции – это «партия жуликов и воров», «казнокрады», «дилетанты» и т.д. Она априори все делает неправильно и ведет нашу страну к катастрофе.

Две важнейшие составляющие политической жизни существуют как бы в параллельных плоскостях. Говорят громко, только совершенно не слышат друг друга.

Почему так? Прежде всего, потому что все роли тут заранее распределены. В здоровой политической системе оппозиция имеет реальные шансы забрать власть. Эта цель реалистична и вполне достижима. Кабинет министров формирует то одна, то другая политическая сила, иногда приходится составлять коалиции, поэтому есть постоянный конструктивный межпартийный диалог. В России оппозиция – вечный изгой, без единого шанса прийти к власти. Скорее уж земля налетит на небесную ось, нежели КПРФ или «Яблоко» окажутся у штурвала. При таких вводных конструктивный диалог невозможен. О чем партии власти разговаривать с КПРФ, например? Точно также «Яблоку» не о чем говорить с «Единой Россией». Это ведь как диалог профессора Хиггинса и Элизы Дулиттл – в реальном мире у них нет общих тем для обсуждения.

От разных представителей партии власти часто приходится слышать: «Нам нужна конструктивная оппозиция». А это какая? Которая не станет путаться под ногами, а будет во всем соглашаться и поддерживать власть? Порой доходит до смешного. Когда, например, лидер псковских справедливороссов Олег Брячак голосует за бюджет – он конструктивная оппозиция. А когда жестко критикует руководителя областного комитета по образованию – демагог и популист. Хотя, вроде бы, это один и тот же Олег Брячак.

Ровно также ведет себя оппозиция. Когда ее представители, демонстрируя навыки изящной словесности, огульно называют единороссов «партией жуликов и воров» – это, по их мнению, конструктивная критика. Когда же оппоненты в ответ жестко прикладывают – картинно обижаются, бегут жаловаться, требуют наказать.

При этом каждый четко знает свою роль, стороны с закрытыми глазами отыгрывают свою партию, полностью отдавая себе отчет в том, что на нашем веку эти роли не поменяются.

В последние пару лет к стандартному репертуару добавились взаимные обвинения в фашизме. Власть обвиняет оппозицию, оппозиция, в свою очередь, обвиняет власть, естественно, никто при этом даже не пытается услышать другую сторону. Армен Мнацаканян обронил, повторюсь, неоднозначную фразу со словом «убивать». «Яблоко» и КПРФ радостно зацепились, выдернули фразу из контекста и начали на этом хайповать. При том, что все участники этого «шабаша» хорошо знакомы с Арменом лично, знают его как человека не один год. Но тут противник, что называется, слегка подставился, а значит, нужно оперативно на нем оттоптаться.

Опять же, отыгрывая свою роль, псковская оппозиция интуитивно понимает, на кого можно «крошить батон», а на кого нельзя. На той же сессии регионального парламента губернатор области прошелся по оппозиции намного жестче, обеими гусеницами, что называется, переехал и «яблочников», и коммунистов. Но те наезд стерпели, проглотили молча. Потому что публичная обида на губернатора — это, во-первых, небезопасно для политической карьеры, а во-вторых, выход за рамки роли в давно утвержденном политическом либретто. А вот на лидера фракции «ЕР» в областном собрании можно публично обидеться — это современный политэтикет допускает.

Зачем все это? Да просто так. Все ведь понимают, что эти склоки и наезды – бессмысленный политический шум, не оставляющий после себя ничего. Нет во всем этом никакого содержания. «Любовь в резинке. Движение есть, прогресса нет», – говорил военком в культовом фильме «ДМБ». Вот такая у нас политическая ситуация в регионе и в стране в целом.

Константин Калиниченко

Теги: #Резонер
Источник: Псковская Лента Новостей
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