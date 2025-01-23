Политика

Делегация псковского избиркома примет участие в наблюдении за выборами президента Белоруссии

26 января в Республики Беларусь пройдут выборы главы государства. Делегация Избирательной комиссии Псковской области примет участие в наблюдении за процессом голосования. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе псковского облизбиркома.

Всего на высший пост государственной власти зарегистрированы пять кандидатов, включая действующего главу государства Александра Лукашенко.

Кандидат должен:

быть гражданином страны по рождению, не моложе 40 лет,

не иметь ранее гражданства или вида на жительство иностранного государства,

проживать постоянно в Республике Беларусь не менее 20 лет непосредственно перед выборами,

обладать избирательным правом.

Для победы в первом туре кандидату надо получить абсолютное большинство действительных голосов.

В реестре избирателей более 6,9 млн человек, из них свыше 88 тысяч голосующих впервые. Сформировано 5325 участковых избирательных комиссий. В их составы вошли более 56,5 тысячи человек.

В течение пяти дней до дня выборов избиратели могут проголосовать досрочно. За три дня в досрочном голосовании на выборах президента Республики Беларусь приняло участие 27,15% от общего числа граждан, включенных в списки для голосования.