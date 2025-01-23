Делегация псковского избиркома примет участие в наблюдении за выборами президента Белоруссии

26 января в Республики Беларусь пройдут выборы главы государства. Делегация Избирательной комиссии Псковской области примет участие в наблюдении за процессом голосования. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе псковского облизбиркома.
Всего на высший пост государственной власти зарегистрированы пять кандидатов, включая действующего главу государства Александра Лукашенко.
Кандидат должен:
Для победы в первом туре кандидату надо получить абсолютное большинство действительных голосов.
В реестре избирателей более 6,9 млн человек, из них свыше 88 тысяч голосующих впервые. Сформировано 5325 участковых избирательных комиссий. В их составы вошли более 56,5 тысячи человек.
В течение пяти дней до дня выборов избиратели могут проголосовать досрочно. За три дня в досрочном голосовании на выборах президента Республики Беларусь приняло участие 27,15% от общего числа граждан, включенных в списки для голосования.