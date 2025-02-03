Валерий Гарбузов: Вряд ли Трамп будет великим президентом

Президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа запомнят как феномен, но шанс на то, что он останется в истории как великий президент, очень мал. Такое мнение член-корреспондент Российской академии наук, доктор исторических наук Валерий Гарбузов озвучил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
«Дональд Трамп — это президент завышенных ожиданий и нереализованных возможностей. Говорит он многое, обещает еще больше, но если посмотреть на итоги после его первого президентства, то они не так уж долговременны», – сказал Валерий Гарбузов.
Он добавил, что американцы любят говорить о наследии, а наследие каждого президента — это не просто результаты его работы, а то, что остается после деятельности администрации и потом влияет на все последующие поколения.
Валерий Гарбузов — российский историк и политолог, специалист в области внутренней и внешней политики США, автор более 70 научных работ. Он занимал должность директора Института США и Канады РАН с 2016 года по 31 августа 2023 года.