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Политика

Валерий Гарбузов: Вряд ли Трамп будет великим президентом

05.02.2025 15:37|ПсковКомментариев: 0

Президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа запомнят как феномен, но шанс на то, что он останется в истории как великий президент, очень мал. Такое мнение член-корреспондент Российской академии наук, доктор исторических наук Валерий Гарбузов озвучил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).   

«Дональд Трамп — это президент завышенных ожиданий и нереализованных возможностей. Говорит он многое, обещает еще больше, но если посмотреть на итоги после его первого президентства, то они не так уж долговременны», – сказал Валерий Гарбузов. 

Он добавил, что американцы любят говорить о наследии, а наследие каждого президента — это не просто результаты его работы, а то, что остается после деятельности администрации и потом влияет на все последующие поколения.

«Нынешнее поколение американцев живет под влиянием мощного наследия Франклина Делано Рузвельта. Они сами, может быть, этого не осознают, но это так. Можем ли мы сказать о каком-то другом президенте после Рузвельта, что его наследие влияет на все последующие поколения людей в Америке? Это вопрос очень большой и очень серьезный. Я не думаю, что наследие Трампа будет каким-то таким мощным. Да, несомненно, о нем будут писать. Несомненно, возникнет целая историография Трампизма как феномена, но вряд ли он будет великим президентом», — уточнил доктор исторических наук.

Валерий Гарбузов — российский историк и политолог, специалист в области внутренней и внешней политики США, автор более 70 научных работ.  Он занимал должность директора Института США и Канады РАН с 2016 года по 31 августа 2023 года.

Источник: Псковская Лента Новостей
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