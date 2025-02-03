Политика

В Пскове сотрудников аппарата облизбиркома обучают работе с платформой ГАС «Выборы» 2.0

В Пскове проходит обучение сотрудников аппарата облизбиркома работе с цифровой платформой ГАС «Выборы» 2.0, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба Избирательной комиссии Псковской области

6 и 7 февраля системные администраторы территориальных избирательных комиссий Псковской области и сотрудники информационного центра участвуют в обучающем семинаре по работе с комплексами средств автоматизации государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» 2.0.

В системе содержится огромный массив данных: информация обо всех избирательных комиссиях, сроки проведения кампаний, сведения о кандидатах и политических партиях, итоги выборов. Отдельная важная подсистема — это постоянно обновляемый регистр, информация обо всех избирателях страны, напомнили в облизбиркоме.

Новая цифровая платформа ГАС «Выборы» 2.0 запущена в режиме опытной эксплуатации в начале года, в ЕДГ-2025 она будет функционировать в основном режиме. В отличие от своей предшественницы, построена на отечественном программном обеспечении; имеет централизованную базу данных, размещенную в едином центре обработки информации; одновременный доступ для работы в режиме реального времени имеют все работники ЦИК, ИКСРФ и ТИК; позволяет поддерживать данные об избирателях в актуальном состоянии за счёт регулярного обновления информации.