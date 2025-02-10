Политика

«Единая Россия» уже сейчас готовится к выбором в Госдуму – Александр Козловский

«Единая Россия» уже сейчас готовится к выбором в Госдуму, которые пройдут в 2026 году. Об этом секретарь Псковского регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Козловский рассказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«В 2026 году будут большие выборы, это выборы в Госдуму. Подготовка начинается заранее, но это не значит, что сейчас уже определены кандидаты. Сейчас идут как бы организационные работы. Идет возможное переформатирование округов. Определены ли кандидаты? Конечно же, нет. Это будет гораздо позже. Сейчас просто определяются форматы критериев, по которым будут отбираться кандидаты. Смотрится, оценивается работа действующих кандидатов. Собирается как можно больше информации для того, чтобы потом принять решение», — сказал Александр Козловский.

Он уточнил, что сейчас работу партии перед выборами можно назвать «большой подготовительной работой перед большой избирательной кампанией».