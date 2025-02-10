Политика

Свыше 60% респондентов ПЛН видят завершение СВО только после решения первопричин конфликта

Свыше 60% опрошенных Псковской Лентой Новостей читателей считают, что прекращения боевых действий недостаточно. Для полноценного завершения специальной военной операции нужно искать и решать первопричины конфликта, следует из еженедельного опроса, в котором приняли участие 290 человек.

На вопрос об ожидании скорого завершения СВО 13,4% респондентов ответили, что Запад не раз обманывал Россию, обманет и теперь.

11,7% верят новой администрации президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и надеются на успешные переговоры.

3,8% респондентов не думают о перспективах СВО и возможном завершении конфликта.

3,5% смотрят глобальнее и видят в этом конфликте битву двух цивилизаций.

3,1% ожидают окончания конфликта к концу 2025 года.

2,1% настроены оптимистичнее и ждут окончания военных действий ко Дню Победы, 9 мая.

1% ожидают конца СВО к Пасхе.

0,7% считают, что европейские державы не позволят конфликту завершиться.

Высокий процент проголосовавших за необходимость поиска первопричины конфликта может свидетельствовать о том, что значительная часть общества считает: ведение боевых действий является следствием глубинных проблем, назревавших на протяжении многих лет.

Тем не менее надежда на мир становится все более актуальной темой в современной информационной повестке. Новая администрация президента США, начало переговоров, последние заявления Дональда Трампа — люди не могут не видеть в этом предпосылок к миру, и надежда на мирное будущее постепенно крепнет.

Интересен тот факт, что среди респондентов также становится популярным мнение о том, что европейские страны ничего не решают – ведь менее 1% опрошенных признают их влияние.

Напомним, на сайте Псковской Ленты Новостей стартовал новый опрос на тему: Смотрите ли вы российское телевидение?