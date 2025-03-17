Политика

Петр Алексеенко о фальшивом дипломе Александра Баева: Человек споткнулся, а кто не спотыкался?

Депутат Псковской городской Думы Александр Баев продолжает активную работу в региональном отделении КПРФ. Об этом в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщил первый секретарь обкома КПРФ, депутат Псковского областного Собрания Петр Алексеенко.

«Баев активно работает. Ну, споткнулся человек. А кто не спотыкался? Сейчас, если копнуть, то не у него одного окажется такой диплом. Человек платил деньги, учился. Такой дали ему диплом», — сказал Петр Алексеенко.

Напомним, в 2023 году депутат Псковской городской Думы, первый секретарь Псковского горкома КПРФ Александр Баев, который ранее был кандидатом в губернаторы Псковской области, предоставил в избирательную комиссию фальшивый диплом. После выявления этого факта КПРФ заменила кандидата.

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Ранее Петр Алексеенко уже давал комментарий на тему фальшивого диплома Александра Баева.