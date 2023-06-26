КПРФ заменила кандидата на выборах губернатора Псковской области

Кандидатом на пост губернатора Псковской области от коммунистической партии станет первый секретарь обкома КПРФ, депутат Псковского областного Собрания Петр Алексеенко. Решение выдвинуть на выборы его кандидатуру в субботу, 1 июля, приняли делегаты партийной конференции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областном отделении КПРФ. За кандидатуру Алексеенко проголосовали 34 делегата конференции при 34 голосовавших.
Как сообщала ПЛН 28 июня, Петр Алексеенко сменит в качестве кандидата первого секретаря Псковского горкома партии Александра Баева, которого ранее псковские коммунисты выдвинули на выборы, однако он в дальнейшем решил отказаться от участия в избирательной кампании. Сегодня его заявление было принято однопартийцами.
Напомним, выборы губернатора Псковской области пройдут в сентябре 2023 года. На участие в избирательной кампании заявились действующий глава региона Михаил Ведерников («Единая Россия»), региональный координатор ЛДПР Антон Минаков и руководитель областного отделения «Партии роста» Игорь Романов. Кроме того, региональное отделение партии «Родина» решило выдвинуть на выборы Юрия Шокурова.