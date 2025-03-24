Политика

Председателем Совета муниципальных образований Псковской области избрана Вера Кондратьева

Председателем Совета муниципальных образований Псковской области избрана глава Пыталовского муниципального округа Вера Кондратьева. С победой нового главу ассоциации поздравили губернатор Михаил Ведерников и спикер Собрания Александр Котов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного Собрания.

Фотографии: пресс-служба Псковского областного Собрания

«Задач много, должность ответственная. Придётся принять большое количество нормативно-правовых актов с учётом изменения закона о местном самоуправлении. Главная задача ассоциации — систематизация актуальных и распространённых вопросов, поиск решений вместе с правительством области. Нужно сосредоточиться и на качестве кадрового состава муниципальных служащих. От этого зависит совместная дальнейшая работа», - напутствовал Веру Кондратьеву губернатор Михаил Ведерников.

«У каждого муниципального образования есть свои особенности. В то же время всегда есть общие проблемы, поиск решений которых в первую очередь зависит от вас. Ассоциация - это инструмент, с помощью которого можно, во-первых, обозначить вопросы системного характера, а, во-вторых, совместно с губернатором, правительством области, областным Собранием депутатов искать пути их решения. Только работая в команде, объединяя усилия, мы сможем достичь лучших результатов, и любые, даже кажущиеся нерешаемыми проблемы будут нам по плечу», - обратился к главам муниципалитетов спикер Александр Котов.