Политика

«Собственной персоной»: Александр Козловский о подготовке к выборам, депутатской деятельности и 80-летии Победы. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию программы «Собственной персоной», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 23 апреля.

Гость студии — депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

Ведущий Александр Савенко поговорил с ним о подготовке к избирательным кампаниям 2025 и 2026 годов, о его депутатской деятельности в Госдуме и на территории Псковского региона. Отдельное внимание было уделено вопросам подготовки к празднованию 80-летия Великой Победы.