Политика

ЦИК сообщил, что изменится в псковском одномандатном округе на выборах в Госдуму

Центральная избирательная комиссия опубликовала новую схему одномандатных округов, которая будет применяться на выборах в Государственную Думу в 2026 году. Информация о соответствующем постановлении и приложение к нему опубликованы на сайте ЦИК РФ.

При составлении схемы были учтены перемены, произошедшие в стране за последние 10 лет. В частности, в Москве, Московской области и Краснодарском крае количество округов выросло в связи с увеличением числа избирателей. Семь округов образованы в новых регионах. В 10 субъектах РФ количество округов уменьшилось.

Нарезка изменилась не только в тех регионах, где число округов увеличилось или уменьшилось, но и в ряде субъектов РФ, где оно осталось неизменным. После утверждения новой схемы Госдумой иначе будут выглядеть избирательные территории в таких крупных субъектах, как Санкт-Петербург, Татарстан, Свердловская, Самарская, Ленинградская и ряд других областей.

На территории Псковской области, как и прежде, будет образован один одномандатный избирательный округ.

При этом изменится его порядковый номер – с №148 на №150.

В сравнении с прежней схемой одномандатных округов иным стало и количество зарегистрированных в Псковской области избирателей - 498 891 (в 2015 году их было 554 937).

Напомним, выборы депутатов Государственной Думы пройдут в 2026 году. В настоящее время депутатом от Псковской области, избранным по одномандатному округу №148, является секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский.

Фото: Центральная избирательная комиссия РФ