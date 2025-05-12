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Политика

Избиратели на участках перестанут получать информацию о судимостях и доходах кандидатов

13.05.2025 11:42|ПсковКомментариев: 0

Поправки ко второму чтению в инициативу о внесении изменений в избирательное законодательство одобрил комитет Госдумы по госстроительству.

В частности, перенарезка округов на выборах в Госдуму будет происходить раз в пять, а не в 10 лет, как сейчас. Первый замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Дмитрий Вяткин объяснил это тем, что нужно учитывать изменение численности населения в регионах. Зампред ЦИК Николай Булаев пояснил, что если бы нарезка менялась к выборам в Госдуму 2021 году, то в четырех регионах изменилось бы число округов.

Источник «Ведомостей», близкий к администрации президента, объяснял это решение в том числе возможными корректировками численности населения в новых регионах. В последний раз нарезка была утверждена в 2015 году. Законопроект о новой нарезке к выборам в Госдуму 2026 года уже внесен в нижнюю палату. Оба законопроекта (изменения в избирательное законодательство – во втором чтении, новую нарезку округов – в первом чтении) рассмотрят на пленарном заседании Госдумы 14 мая, сообщил глава комитета по госстроительству Павел Крашенинников.

Пересмотр нарезки округов теперь фактически привязан к пятилетней каденции Госдумы, говорит политический юрист Олег Захаров: «Эксперимент с «длинной» нарезкой, очевидно, оценен как неэффективный, и к следующим выборам в Госдуму нас снова ждет новая нарезка, что внушает потенциальным кандидатам в округах еще меньше оптимизма. В следующем созыве их может ждать уже новая нарезка».

Всего к законопроекту об изменениях в избирательное законодательство поступило 108 поправок: 41 на отклонение и 67 на принятие.

Среди них и поправка спикера нижней палаты Вячеслава Володина и других депутатов, которые считали, что не следует отказываться от преимущественного бумажного голосования. Сейчас по закону при использовании бумажных бюллетеней может проводиться электронное голосование (ЭГ). В законопроекте предлагалось прописать, что при ЭГ может проводиться и бумажное голосование по решению избирательной комиссии. В поправках ко второму чтению уточняется, что при проведении ЭГ должна быть обеспечена возможность голосования с использованием бумажных бюллетеней.

Много изменений касается информации о кандидатах, которая размещается на стендах в помещениях для голосования. Теперь там будут показывать лишь название партии и ФИО кандидатов в общефедеральной части списка (а не всех списочников), но не их биографии. 

Кроме того, не будут публиковать информацию о доходах кандидатов и о фактах предоставления сведений о кандидатах, оказавшихся недостоверными, на стендах – это будет делаться только в интернете. Объем этих сведений для публикации в интернете будет дополнительно устанавливать ЦИК. А сведения о наличии судимости будут размещаться только в отношении кандидатов из общефедеральной части списков и одномандатников.

Сокращение информации на участках объясняется наличием такой информации на сайте ЦИК, но в этом вопросе экономия бумаги и цифровизация вряд ли оправданны, подчеркивает Захаров. «Доля людей, которые внимательно изучают информационные стенды на участке, и впрямь невелика и каждый год сокращается, – говорит эксперт. – И все же есть значительное число людей, которые принимают решение о выборе кандидата или партии прямо на участке».

Источник: Псковская Лента Новостей
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