Политика

Антон Минаков: У ЛДПР нет никаких особых договоренностей с партией власти

Законопроекты ЛДПР в Псковском областном Собрании принимают благодаря качественной проработке. Об этом координатор регионального отделения ЛДПР, руководитель фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании Антон Минаков рассказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«У ЛДПР никаких особых договоренностей с партией власти нет. Фракцию ЛДПР, наше региональное отделение, отличает особый подход к подаче законопроектов. Если наши уважаемые избиратели решат чуть углубиться, они могут увидеть, что есть законопроекты, которые наши коллеги подают в других регионах, из других партий. Зачастую они абсолютно популистские — давайте всем зарплаты на 100 тысяч повысим, давайте всем завтра пенсии на 200 тысяч повысим», — сказал Антон Минаков.

Он уточнил, что по причине необоснованности с точки зрения бюджета подобных популистские законопроекты отклоняют.

«Мы от этой практики, если когда-то ей и пользовались, давно отошли. Мы сейчас за конструктив. Любой законопроект, который мы вносим, прорабатываем с правовым управлением, прорабатываем с экономистами, с внутренней политикой. Безусловно, обсуждаем и с другими фракциями. Нельзя сказать, что наши законопроекты всегда принимаются, в марте мне не удалось защитить законопроект. Мы его доработаем, снова подадим. Сейчас на рассмотрении в областном Собрании находятся, как я уже сказал, три законопроекта плюс запрос на парламентский час», — добавил депутат.

Напомним, законопроект о региональном студенческом материнском капитале в Псковской области отклонили на 43-й сессии Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва 27 марта. Проект был внесен ЛДПР и предполагал выплату материнского капитала размером 100 тысяч рублей матери-студентке в возрасте до 24 лет.