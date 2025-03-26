Проект о маткапитале для студенток отклонили в Псковском областном Собрании

Законопроект о региональном студенческом материнском капитале в Псковской области отклонили на 43-й сессии Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва 27 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
Данный законопроект внесен ЛДПР и предполагает выплату материнского капитала размером 100 тысяч рублей матери-студентке в возрасте до 24 лет. Отмечается, что законопроект разработан в целях установления дополнительной меры государственной поддержки студенческих семей при рождении первого ребенка.
Ранее законопроект рассмотрели на заседании двух комитетов областного Собрания и рекомендовали его отклонить, в том числе, поскольку в проекте нет экономического обоснования и источников финансирования.
«За» принятие законопроекта проголосовали шесть депутатов, против - 17, воздержались два депутата.