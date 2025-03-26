Общество

Проект о маткапитале для студенток отклонили в Псковском областном Собрании

Законопроект о региональном студенческом материнском капитале в Псковской области отклонили на 43-й сессии Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва 27 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Данный законопроект внесен ЛДПР и предполагает выплату материнского капитала размером 100 тысяч рублей матери-студентке в возрасте до 24 лет. Отмечается, что законопроект разработан в целях установления дополнительной меры государственной поддержки студенческих семей при рождении первого ребенка.

«Законопроектом предлагается предоставить право на региональный студенческий (материнский) капитал матери, являющейся гражданкой Российской Федерации, при рождении у нее по день достижения ею возраста 24 лет, начиная с 1 января 2025, первого ребенка, приобретшего гражданство Российской Федерации по рождению, если она и отец ребенка (при его наличии) на дату рождения ребенка являются студентами, обучающимися впервые по очной форме по образовательным программам среднего профессионального или высшего образования, при условии, что место жительства одного из родителей или обоих родителей и ребенка находится на территории соответствующего субъекта Российской Федерации», — следует из пояснительной записки.

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Ранее законопроект рассмотрели на заседании двух комитетов областного Собрания и рекомендовали его отклонить, в том числе, поскольку в проекте нет экономического обоснования и источников финансирования.

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«За» принятие законопроекта проголосовали шесть депутатов, против - 17, воздержались два депутата.