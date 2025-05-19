У «Яблока» нет шансов войти в Госдуму в 2026 году — директор ВЦИОМ

В Госдуме в 2026 году останется пять партий. Такое мнение известный российский политолог и социолог, генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров высказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
По его мнению, выборы — это очень дорогой процесс, для которого нужна полноценная партийная машина, организаторы в практически всех регионах Российской Федерации и большие деньги.
«Как говорится, для войны нужны три вещи: деньги, деньги, деньги. Для политики тоже. Согласится ли кто-то из наших толстосумов вкладывать деньги в столь безнадежное предприятие? У них есть и другие направления, на которых сейчас можно заработать с гораздо меньшими рисками и большей доходностью. Поэтому пока не уверен, что будет больше, чем пять партий. Скорее будет какое-то перераспределение, пусть и не очень в больших пределах, мандатов между имеющейся пятеркой. Тут я бы больше следил за коммунистами и за ЛДПР», — добавил Валерий Федоров.
Напомним, в сентябре 2026 года пройдут выборы депутатов Государственной Думы.