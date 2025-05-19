Политика

«Новые люди» не выпадут из числа парламентских партий в 2026 году — Валерий Федоров

«Новые люди» не выпадут из числа парламентских партий в 2026 году. Такое мнение известный российский политолог и социолог, генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров высказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Как ни странно, "Новые люди" укрепились. Наверное, причина тому все-таки разумная линия Алексея Нечаева, их лидера. Он искал себя и, мне кажется, нашел. Это и партийная машина, которую ему удалось создать, и, конечно, хорошие политтехнологи, которые с ними работают. И это запрос. Словосочетание "новая сила" зашло, неплохо получилось. Я тоже был в больших сомнениях, удастся ли им удержаться. Но мы видим, что удалось. На самом деле удалось», – сказал директор ВЦИОМ.

Валерий Федоров не ожидает от партии «Новые люди» провала и выпадения из Государственной Думы в 2026 году.

«Если все будет идти примерно так, как сейчас, то они точно будут в следующей Думе», – заключил он.

Напомним, в сентябре 2026 года пройдут выборы депутатов Государственной Думы.