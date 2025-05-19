«Новые люди» не выпадут из числа парламентских партий в 2026 году — Валерий Федоров

«Новые люди» не выпадут из числа парламентских партий в 2026 году. Такое мнение известный российский политолог и социолог, генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров высказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Валерий Федоров не ожидает от партии «Новые люди» провала и выпадения из Государственной Думы в 2026 году.
«Если все будет идти примерно так, как сейчас, то они точно будут в следующей Думе», – заключил он.
Напомним, в сентябре 2026 года пройдут выборы депутатов Государственной Думы.