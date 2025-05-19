Политика

Валерий Федоров: Партия «Справедливая Россия – За Правду» потеряла лицо

Партия «Справедливая Россия – За Правду» потеряла лицо. Такое мнение известный российский политолог и социолог, генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров высказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Демиурги политических процессов полностью удовлетворены тем раскладом, который сейчас есть. Зачем им кого то сбрасывать? — задался риторическим вопросом эксперт, отвечая на вопрос ведущего, не решат ли демиурги политических процессов в России сбросить эсеров с «парохода современности». - А вот сколько из избирателей будут заинтересованы "Справедливую Россию" поддержать на следующих выборах? Мне кажется, немного. Сейчас такое ощущение, что партия потеряла лицо. Не может как-то выделиться на фоне других. Там есть интересные перспективные политики. Вот, например, Дмитрий Гусев — молодой, энергичный, пассионарный, с головой дружит».

Валерий Федоров отметил, что несмотря на наличие перспектив они пока не трансформируются в какую-то яркую, интересную, привлекательную линию партии.

«С этим могут быть большие проблемы. Думаю, всем нашим партиям сегодня нужна, я бы сказал, реновация. Разве что, кроме "Новых людей", они и так новые», – добавил директор ВЦИОМ.