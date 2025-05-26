Политика

Начинается видеотрансляция программы «Особое мнение» с Владимиром Никитиным

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Особое мнение», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Гость студии - член ЦК КПРФ, руководитель общественного движения «Патриоты Псковского края» Владимир Никитин.

Ведущий — политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко — обсудит с ним причины ухода основателя движения «Русский лад» с поста руководителя, цель создания Института русскомыслия и хронополитики, выход очередной брошюры Владимира Никитина, перспективы общественного объединения «Патриоты Псковского края» и ситуацию в рядах коммунистов.