«Особое мнение»: Владимир Никитин о главном в политике, псковских патриотах и ситуации в КПРФ. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Особое мнение», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 28 мая.
Гость студии - член ЦК КПРФ, руководитель общественного движения «Патриоты Псковского края» Владимир Никитин.
Ведущий - политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко — обсудил с ним причины ухода основателя движения «Русский лад» с поста руководителя этого движения, цель создания Института русскомыслия и хронополитики, выход очередной брошюры Владимира Никитина, перспективы общественного объединения «Патриоты Псковского края» и ситуацию в рядах коммунистов.