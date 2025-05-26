Владимир Никитин: Большая работа проводится по возвращению нашего общества к «русской мысли»

Современная российская политика нацелена на отход от западных ценностей и возвращение общества к «русской мысли». Такое мнение член ЦК КПРФ, руководитель общественного движения «Патриоты Псковского края» Владимир Никитин высказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Он отметил, что сейчас в России проводится огромная работа по импортозамещению, что позволяет отойти от политики ориентации на Запад.
«То же самое должно быть в науке, в образовании. Мы должны опираться на нашу классическую русскую литературу, на наше искусство. Конечно, также брать все самое лучшее из мирового опыта, но только то, что приемлемо для нас. Этот поворот сейчас очень заметен. Я приветствую это. В оборонном комплексе сейчас заметны успехи, и в аграрном, и в искусстве. Посмотрите, как Гергиев очень правильно проводит концерты Большого театра и Мариинского театра в глубинке, на родине Чайковского, у нас, на родине Мусоргского. Это очень правильный подход. Я это поддерживаю», — добавил Владимир Никитин.