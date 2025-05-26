Политика

Владимир Никитин: Большая работа проводится по возвращению нашего общества к «русской мысли»

Современная российская политика нацелена на отход от западных ценностей и возвращение общества к «русской мысли». Такое мнение член ЦК КПРФ, руководитель общественного движения «Патриоты Псковского края» Владимир Никитин высказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«90-е годы и начало 2000-х годов все-таки проходило под лозунгом "Запад нам поможет". Настойчиво, можно сказать, насильственно внедряли западные мысли и также целенаправленно искореняли русский дух в науке, образовании, культуре, на производстве и в быту. Это привело к тому, что наш, допустим, Псковский регион стал одним из регионов с повышенной смертностью. Большое количество населенных пунктов было уничтожено, закрыты школы, ФАПы и так далее. Это было неправильно. Надо сказать, что Путин Владимир Владимирович изменил этот ход. Теперь он ставит задачу дать простор именно русской мысли, сократить слой западно-мыслящих, которые нас все время тянули. Они говорили, что мы не можем идти своим путем, у нас нет ничего хорошего отечественного, мы должны во всем ориентироваться на Запад», – сказал Владимир Никитин.

Он отметил, что сейчас в России проводится огромная работа по импортозамещению, что позволяет отойти от политики ориентации на Запад.

«То же самое должно быть в науке, в образовании. Мы должны опираться на нашу классическую русскую литературу, на наше искусство. Конечно, также брать все самое лучшее из мирового опыта, но только то, что приемлемо для нас. Этот поворот сейчас очень заметен. Я приветствую это. В оборонном комплексе сейчас заметны успехи, и в аграрном, и в искусстве. Посмотрите, как Гергиев очень правильно проводит концерты Большого театра и Мариинского театра в глубинке, на родине Чайковского, у нас, на родине Мусоргского. Это очень правильный подход. Я это поддерживаю», — добавил Владимир Никитин.