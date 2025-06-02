Политика

11 муниципальных округов Псковской области наделили новыми полномочиями

Закон Псковской области «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по материально-техническому обеспечению проведения выборов в представительные органы вновь образованных муниципальных образований» приняли на 45-й сессии Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва 3 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

На территории Псковской области созданы муниципальные образования со статусом муниципальных округов и установлен переходный период для формирования на территориях вновь образованных муниципальных образований органов местного самоуправления.

Согласно законам Псковской области, депутаты представительных органов первого созыва вновь образованных муниципальных образований будут избраны на муниципальных выборах.

Материально-техническое обеспечение выборов депутатов представительных органов первого созыва во вновь образованных муниципальных образованиях относится к полномочиям правительства Псковской области. Указанными государственными полномочиями могут быть наделены органы местного самоуправления.

Представленным законом Псковской области предусмотрено наделение органов местного самоуправления Великолукского, Гдовского, Дедовичского, Куньинского, Новосокольнического, Островского, Палкинского, Псковского, Пустошкинского, Пушкиногорского и Себежского муниципальных районов Псковской области отдельными государственными полномочиями по материально-техническому обеспечению проведения выборов в представительные органы вновь образованных муниципальных образований.