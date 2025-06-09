Политика

Каждый активист «Новых людей» может принять участие в политических баталиях — Андрей Маковский

Каждый активист «Новых людей» может принять участие в политических баталиях. Об этом заявил депутат областного Собрания, глава фракции партии «Новые люди» Андрей Маковский во время круглого стола в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Для нас это год обновления. Мы въехали в новый офис. Нас ждет большая муниципальная кампания. И для нас, для региона, это большое обновление. Для нас задача заключается в том, чтобы "Новые люди" были неким оплотом демократии в регионе. Ведь в чем наша философия? В том то, что абсолютно каждый активист: порядочный, интересный, неравнодушный, мог принять участие в политических баталиях», – сказал глава фракции партии «Новые люди» в областном Собрании.

По мнению Андрея Маковского, у населения есть усталость от политических процессов.

«Я пока не буду раскрывать все карты избирательной стратегии. Мы будем ориентироваться на кандидатов на местах. Но я не буду утверждать, что в списках не будет Игоря Романова. Он такой известный "политический киллер", локомотив списков. Будем смотреть по обстоятельствам», – заключил он.

В Псковской области в этом году пройдут 13 избирательных кампаний: 11 окружных муниципальных кампаний и две кампании по досрочным выборам депутатов.

Напомним, Псковская Лента Новостей и радио «ПЛН FM» (102.6 FM) дали старт циклу дебатов и круглых столов, посвященных муниципальным выборам в Псковской области. Псковская Лента Новостей остается единственным СМИ в регионе, которое на своих площадках регулярно дает возможность свободно высказываться представителям различных политических сил, экспертам и многим другим.