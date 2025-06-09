Политика

Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с лидером «Яблока» Николаем Рыбаковым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Собственной персоной», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Гость студии - председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков. Накануне он прибыл в Псков, чтобы поддержать в суде своего заместителя Льва Шлосберга*, объявленного иноагентом. В отношении него возбуждено уголовное дело по факту дискредитации Вооруженных сил РФ. Сутки политик провел в изоляторе временного содержания. На следующий день Псковский городской суд избрал Льву Шлосбергу* меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца.

По окончании судебного заседания Николай Рыбаков посетил студию «ПЛН FM» и ответил на вопросы ведущего Александра Савенко. Насколько сложно политической оппозиции работать в современной России в условиях новой политической реальности? Что делать, когда гайки закручены и законодательство только ужесточается? Какие возможности у оппозиции еще все-таки остаются?

Об этом и не только — в эфире.

* Минюстом РФ признан иностранным агентом