Политика

В ЛДПР готовятся закрепить за собой статус второй политической силы в стране

ЛДПР готова навязать серьезную борьбу КПРФ на выборах в сентябре 2025 года. Лидер партии Леонид Слуцкий сообщил, что его устроит твердое второе место по числу мандатов после «Единой России».

«Ставим результаты закрепиться в том числе и на уровне муниципальных выборов, и самых масштабных, как вторая политическая партия в России. Это уже достигнутый нами результат, но он нуждается в том, чтобы на выборах нынешнего года в единый день голосования его подтвердить. Выборы — это не ради цифр, это ради людей, и именно ради них существует любая политическая партия. ЛДПР — самое яркое подтверждение. Жириновский ее создавал именно для людей и предсказывал, что придет время ЛДПР. Вот оно и пришло», — сказал он.

В ЕДГ 14 сентября будут избираться 20 губернаторов, депутаты законодательных собраний 11 субъектов и депутаты городских собраний на муниципальном уровне в 25 регионах, пишут «Известия».