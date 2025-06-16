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Политика

В ЛДПР готовятся закрепить за собой статус второй политической силы в стране

19.06.2025 08:20|ПсковКомментариев: 0

ЛДПР готова навязать серьезную борьбу КПРФ на выборах в сентябре 2025 года. Лидер партии Леонид Слуцкий сообщил, что его устроит твердое второе место по числу мандатов после «Единой России».

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«Ставим результаты закрепиться в том числе и на уровне муниципальных выборов, и самых масштабных, как вторая политическая партия в России. Это уже достигнутый нами результат, но он нуждается в том, чтобы на выборах нынешнего года в единый день голосования его подтвердить. Выборы — это не ради цифр, это ради людей, и именно ради них существует любая политическая партия. ЛДПР — самое яркое подтверждение. Жириновский ее создавал именно для людей и предсказывал, что придет время ЛДПР. Вот оно и пришло», — сказал он.

В ЕДГ 14 сентября будут избираться 20 губернаторов, депутаты законодательных собраний 11 субъектов и депутаты городских собраний на муниципальном уровне в 25 регионах, пишут «Известия».

Источник: Псковская Лента Новостей
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