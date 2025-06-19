Политика

Александр Братчиков: Отношения с Европой рано или поздно наладятся

Вероятно, в 2033 году Псков и не примет международный фестиваль «Ганзейские дни Нового времени», однако с течением времени отношения России с Европой все равно наладятся, и Ганза вновь вернется в Псков. Такое мнение в беседе с корреспондентом ПЛН FM (102.6 FM) высказал заместитель председателя Псковского областного Собрания, экс-глава города Пскова Александр Братчиков.

«Безусловно, любой разрыв отношений вредит. Не только городу вредит, но и жителям. Но это, опять же, не мы придумали. Так сложилась геополитическая ситуация, что этот разрыв неизбежен. Пытаться упрашивать и договариваться о том, чтобы провели эти Ганзейские дни, идти на какие-то унижения, я считаю, тоже неправильно. Разумеется, замечательно, когда люди находят общий язык и становятся друзьями, это способствует развитию как торговли, так и туризма. Но если такая ситуация возникла в мире в целом, я думаю, надо это просто пережить, и через какой-то промежуток времени это все вернется. Мы не первый год живем, существуют очень долго эти отношения. Все-таки Россия и Европа не одно столетие существуют вместе, живут вместе. Бывали всякие отношения, войны, и снова потом мирились, поэтому это опять же все очень временно. Может быть, в 2033-м году и не получится, может, получиться через какой-то промежуток времени. Отношения рано или поздно наладятся. Это мое глубочайшее убеждение», - сказал Александр Братчиков.

В 2033 году проведение Международных Ганзейских дней было закреплено за Псковом, но с 5 по 8 июня 2025 года в шведском городе Висбю прошли 45-е Международные Ганзейские дни, и на фоне того, что отношения с нашими городами-побратимами разрушены, трансграничные проекты остановлены, организаторами было принято решение передать проведение фестиваля в 2033 году другим городам — бельгийскому Брюгге и немецкому Халле.

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Напомним, в 2019 году 29-е Международные «Ганзейские дни Нового времени» прошли в Пскове.