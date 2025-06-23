Политика

«Гайд-парк»: Антон Минаков о роли оппозиции в региональном парламенте. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Гайд-парк», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 26 июня.

Гость студии - руководитель фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании Антон Минаков. Ведущий Александр Савенко поговорил с ним о роли оппозиции в региональном парламенте.

Почему оппозиционные депутаты высказали так мало замечаний по отчету губернатора о работе в 2024 году? Слышен ли голос оппозиции в региональном парламенте? Как ЛДПР удается продвигать многие законодательные инициативы? Какие из них уже реализованы? Об этом и другом - в эфире.